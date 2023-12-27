Сведения об образовании теперь доступны в eGov mobile

Получение справок с места учебы в бумажном виде исключается

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Новый цифровой документ «Сведения об образовании» появился в мобильном приложении eGov mobile, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК.

Воспользоваться сервисом можно электронно, имея при себе смартфон с установленным приложением eGov mobile.

Вся информация доступна в разделе «Семья» в цифровых документах eGov mobile. Там отображены сведения об образовании, подтверждающие факт обучения в детском саду, школе и колледже.

«В сведениях об образовании отображаются ФИО, ИИН, дата рождения, данные об организации образования, возрастная группа и наименование группы для детского сада, класс и литера для школы, код группы для колледжа. Родителям теперь не нужно получать в бумажном виде справку с места учебы, достаточно предъявить сведения из приложения eGov mobile аналогично удостоверению личности», – отметил вице-министр просвещения Айбат Ильясов.

Теперь исключаются истребование и получение бумажных справок с места учебы.

Отметим, что в приложении eGov mobile доступны дипломы о техническом и профессиональном образовании, а также сертификат ЕНТ.