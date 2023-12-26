Сертификат ЕНТ будет доступен в eGov Mobile

Образование, Технологии
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Теперь предоставить данный цифровой документ можно электронно, имея при себе смартфон с установленным приложением eGov Mobile

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Миннауки совместно с Минцифры и АО «НИТ» запустили новый цифровой документ в мобильном приложении eGov Mobile – «Сертификат единого национального тестирования», передает корреспондент Kazpravda.kz

Сертификат единого национального тестирования содержит данные, полученные из информационной системы Национальной образовательной базы данных, о баллах, полученных пользователями в рамках ЕНТ по каждому предмету. Цифровой сертификат подписан электронной цифровой подписью Национального центра тестирования, что обеспечивает его достоверность и надежность.

В приложении учитывается широкий спектр сертификатов ЕНТ, включая оценку и расчет баллов по международным экзаменам, таким как IELTS, TOEFL. Сертификаты ЕНТ также различаются в зависимости от успешного прохождения международных стандартизированных тестов, таких как IB, ACT, SAT, A-Level, а также для выпускников Назарбаев Интеллектуальной школы и заявителей, претендующих на платное обучение или участие в государственных образовательных программах.

«Цифровые документы стали неотъемлемой частью жизни казахстанцев относительно недавно, однако их удобство и простота использования привели к их широкому использованию. В соответствии с потребностями граждан мы постоянно расширяем перечень цифровых документов. И благодаря успешному взаимодействию с госорганами мы добавили в этот перечень сертификат ЕНТ. Это дает возможность выпускникам использовать цифровой сертификат для предоставления результатов Единого национального тестирования», - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

Для того, чтобы найти сертификат ЕНТ необходимо:

- Авторизоваться в приложении, на главной странице кликнуть на «Цифровые документы».

- Обновить список документов, и сертификат будет доступен для просмотра.

Напомним, срок действия сертификата истекает 31 декабря следующего года после ее сдачи, после чего он не будет отображаться в списке цифровых документов. Владелец сертификата может открыть к нему доступ с помощью QR-кода, что поможет стороне, запрашивающей документ, убедиться в его подлинности.

Цифровой документ - аналог оригинала документа. На данный момент сервис «Цифровые документы» содержит 30 документов, в том числе удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт гражданина РК и другие.

#ЕНТ #сертификат #приложение #eGov #цифровые документы

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