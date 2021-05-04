Своевременно диагностировать

Такие цифры были озвучены в ходе Международной научно-практической онлайн-конференции «Рак легкого. Передовые решения».

Как отмечают медицинские эксперты, это заболевание является главной причиной смерт­ности от рака во всем мире. Согласно данным Международного агентства по изучению рака (МАИР), ежегодно более 2 млн мужчин и женщин заболевают раком легких, из них две трети – мужчины и одна треть женщины. Ежегодно от этого заболевания умирает почти 1,8 млн человек.

В Казахстане это одно из самых распространенных заболеваний после рака молочной железы.

– Около 3 500 случаев рака легких выявляется в стране ежегодно. В структуре смерт­ности от онкозаболеваний в Казахстане он занимает первое место: 7 человек умирают еже­дневно. Проблема состоит в том, что 80% пациентов приходят к нам уже с запущенными стадиями, – сказала председатель правления АО «КазНИИ онкологии и радиологии», главный онколог МЗ РК, д. м. н. Диляра Кайдарова.

Заместитель председателя правления по клинической работе КазНИИОиР, доктор медицинских наук Нурлан Балтабеков констатировал, что основной причиной рака легких является курение, в том числе пассивное (около 90% всех случаев), другая причина – загрязнение окружающей среды отходами цветной металлургии, угольной и урановой промышленности, выхлопными газами автотранспорта.

Как подчеркнул онколог, начинать лечение от заболеваний рака важно на ранней стадии.

– Так, первая стадия при свое­временном хирургичес­ком лечении, особенно торакоскопическом с проведением лимфодиссекции, без нарушения общего состояния, позволяет более 90% больных прожить больше пяти лет. Причем прожить с хорошим качеством жизни, в то же время при третьей, четвертой, даже второй «Б» стадии, особенно мелкоклеточного рака, 60% пациентов гибнут от злокачественного образования в течение первого года, – пояснил доктор медицинских наук.

С помощью онкологов и внедрения новых технологий есть возможность спасать больных.

– Если ранее при раке легкого четвертой стадии больные могли жить по пять лет, то внедрение новых технологий позволило некоторым больным даже при четвертой стадии жить довольно долго. Но затраты на одного такого больного составляют около 40 миллионов в год. Логика подводит к тому, что в нашей ситуации главным направлением противораковой борьбы является ранняя диагностика. Именно она позволит своевременно начать лечение, не дать появиться метастазам, – сказал врач-онколог.

Сейчас в Казахстане проводится большая работа по реализации комплексного плана для ранней диагностики.

– Мы хотим внедрить скрининг рака легких по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, который проводится низкодозной компьютерной томографией. Данный метод позволит на ранних стадиях выявлять рак и соответственно проводить правильное таргетное персонализированное лечение, – заключила Диляра Кайдарова.

В КазНИИ онкологии и радиологии в 2019–2020 годы провели пилотные проекты по ранней диагностике и профилактике заболеваний легких в Павлодаре и Усть-Каменогорске. В мае запускается пилотный проект в Алматы – более 2 тыс. человек будут обследованы на выявление заболеваний легких.