Также при обыске салона автомобиля у правонарушителей был обнаружен пистолет Макарова

Фото: Polisia.kz

Сотрудники комитета по противодействию наркопреступности в Астане задержаны двое жителей Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

«В ходе спецоперации у подозреваемых было изъято более 270 килограммов наркотических средств «марихуана» и «гашиш». Далее при обыске салона их автомобиля был обнаружен пистолет Макарова. Предварительно было установлено, что оружие относится к числу похищенных единиц во время январских событий 2022 года в Таразе», – отметил и.о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

Также он добавил, что по данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

В ведомстве подчеркнули, что МВД призывает граждан сообщать о фактах наркопреступлений и незаконного хранения оружия. Ваша осведомленность – вклад в безопасность страны.