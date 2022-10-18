Фото: Комитет по защите прав потребителей
Общество

Свыше 3 млн тенге вернули казахстанцам после жалоб на популярный интернет-магазин

На 24 млн тенге защитили права потребителей в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

В комитет и его территориальные департаменты за 5 дней поступило 582 обращения, потребителям возвращено 24 млн тенге.

Наибольшая сумма возврата составила 14 млн тенге. Житель города Астаны в одном из ТОО купил автомобиль, который через короткое время поломался. Когда потребитель обратился в автосалон ему ответили, что помочь ничем не могут. Разочарованный покупатель направился в столичный департамент по защите прав потребителей, и ему вернули деньги.

«Очень важными являются сроки исполнения заказа, указанные в договоре. Так, в столице потребителю не изготовили мебель в обозначенный срок. Житель обратился департамент, где ему оказали правовую помощь в составлении искового заявления на 1,5 млн тенге и направили его в суд. Департамент примет участие в суде в качестве третьего лица.

Департамент разрешил еще один потребительский спор, возникший со страховой компанией. Произошло ДТП, в результате которого был поврежден застрахованный автомобиль. Страховая компания отказалась выплачивать сумму для восстановления ущерба. После запроса департамента потребителю компенсировали 827 тысяч тенге», – привели примеры в ведомстве.

Поступили многочисленные жалобы на интернет-магазин Wildberries. Только в ДЗПП Карагандинской области подали жалобу за неисполнение договорных обязательств по возврату денег 19 человек. Департамент провел переговоры с продавцом и направил официальное письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли РФ. В итоге потребителям вернули более 1,2 млн тенге.

«По аналогичным жалобам на Wildberries в Акмолинской области вернули 337 тысяч тенге, 540 тысяч тенге – в Мангистауской области, 600 тысяч тенге – в Алматы, 371 тысячу тенге – в ВКО», – дополнили в комитете.

Продолжают обманывать казахстанцев «кредитно-массажные» мошенники. Только в ДЗПП Актюбинской области сумма возврата денег потребителям составила более 1,5 млн тенге. На такую же сумму департаментами Жамбылской и Жетысуской областей защищены права еще двух человек.

А в Туркестанской области при содействии ДЗПП жителю вернули почти миллион тенге за некачественные пластиковые окна.

Нередко потребителям отказывают и в обмене некачественного товара. Так, в Актюбинской области продавец не возвращал покупателю 400 тысяч тенге за бракованный сотовый телефон. После жалобы в местный департамент гаджет обменяли.

На 1,3 млн тенге произвели возврат средств за некачественные услуги и товары потребителям, обратившимся в ДЗПП Абайской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Жамбылской и Кызылординской областей, подытожили в комитете.

 

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