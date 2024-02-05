Свыше 450 млрд тенге инвестиций направят на ремонт инженерных сетей в Казахстане

Фото: пресс-служба правительства РК

Так, в 2023 году на модернизацию коммунальной инфраструктуры было направлено 500 млрд тенге, в том числе за счет бюджета – 327 млрд тенге. В результате отремонтирован ряд крупных теплоисточников и 5,8 тыс. км инженерных сетей.

В текущем году на эти цели будет привлечено более 450 млрд тенге инвестиций и отремонтировано 6,5 тыс. км инженерных сетей.

В целом, благодаря проводимой тарифной реформе до 2029 года планируется привлечь порядка 3 трлн тенге инвестиций для модернизации 62 тыс. км инженерных сетей и снижения износа на 20%. Таким образом, это позволит довести коммунальную инфраструктуру до нормативного состояния.