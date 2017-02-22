Так держать, Ринат! Статьи 631 Аскар Бейсенбаев, специальный корреспондент, Саппоро, Япония

фото Изтургана Аладуева

Если кто-то полагает, что погода в столице зимних Азиат­ских игр только радует, то он сильно ошибается. По буранам Саппоро вполне может сравниться с Астаной. Но, может, именно такое состояние природы наконец-то и помогло казахстанцам добыть первое «золото».



А завоевал его лыжник Ринат Мухин, ставший победителем в индивидуальной гонке свободным стилем на 15 км. Его результат 41 мин. и 25.3 сек. «Серебро» и «бронза» достались хозяевам Игр – японцам. Еще три казах­станских лыжника – Сергей Черепанов, Николай Чеботько и Ердос Ахмадиев – заняли с четвертого по шестое места соответственно.



По словам чемпиона, в дости­жении высокой цели ему помогли команд­ные действия товарищей на трассе, которая в этот день была очень тяжелой из-за практи­чески постоянно шедшего снега. В ориентиры они выбрали сильных японских спорт­сменов, которые в нынешнем году довольно успешно выступают на этапах кубков мира. Что же касается общей атмосферы Азиады, то она пока несколько уступает нашей Универсиаде, отмечает Ринат.



К безусловным героям ушедшего дня необходимо причислить и нашу лыжницу Елену Коломину, которая не только сделала медальный зачин, взяв бронзовую награду в гонке на 10 км свободным стилем (она выходила на старт раньше Рината Мухина), но и стала первой из нашей сборной, кто уже дваж­ды поднимался на пьедестал почета на Белой Азиаде. Напомним, что днем ранее казахстанка завоевала «серебро» в спринте классическим стилем. Также мы верим и в то, что ей вполне по силам превзойти и этот результат на следующих стартах – она 23 февраля пробежит 5 км классическим ходом. Затем планируется ее участие в женской эстафете и масс-старте.



Наконец-то порадовали и конькобежцы. На них мы возлагали особые надеж­ды, но отличиться удалось пока лишь Денису Кузину, который вчера стал серебряным призером зимних Азиатских игр 2017 года. В забеге на дистанции 1 000 метров он показал время 1:09.64 мин., проиграв лишь 0.31 сек. японцу Такуро Ода. «Бронза» же в этой дисциплине досталась еще одному хозяину Игр – Шунсуке Накамуре. Три других казах­станских спортсмена – Станислав Палкин, Роман Креч и Федор Мезенцев – заняли соответственно 8-е, 10-е и 12-е места.



Кстати, возвращаясь к погоде... свои особые коррективы она внесла в проведение стартов по прыжкам на лыжах с трамплина. Мы с самого раннего утра прибыли на стадион, чтобы посмотреть за состязаниями летающих лыжников, но... не повезло так же, как и многочисленным болельщикам, большую часть которых составляли учащиеся младших классов.



Особенно было жаль маленьких японских детей. В отличие от взрослых, они почему-то в большинстве своем были одеты очень легко – в тонкие вязанные шапочки, легкие кроссовки и практически осенние курточки. И если взрослые все же умудрялись хоть на пару минут забегать в небольшие помещения, чтобы согреться, то детки стойко отстояли 3 часа на улице, приняли участие в нескольких наскоро организованных для них детских конкурсах с участием главного маскота Игр – японской белки Эзомона. В то время как буран не позволял даже делать снимки, они дружно махали флажками, скандировали за ведущим считалки, а когда уже стало ясно, что соревнований точно не будет, выстроившись по классам в дружные, веселые шеренги, стали по очереди покидать горную арену.



Но вернемся к спорту. Приятное известие в этот день пришло и с ледовой арены, где сражались женские хоккейные дружины Казахстана и Южной Кореи. Эта игра фактически определяла, кто из сборных может рассчитывать на бронзовые награды. Мы уже сообщали, с какими трудностями пришлось сталкиваться нашей команде. В этот же раз, приложив максимум усилий, казахстанки одолели своих соперниц с минимальным счетом 1:0. Теперь нам остается лишь обыграть национальные команды Гонконга и Таиланда (при этом маловероятно, что кореянки победят китаянок), и тогда очередная награда будет у нас.



Материал подготовлен при поддержке Национального Олимпийского комитета и ФНБ «Самрук-Казына».





