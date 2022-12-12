"Такого разговора не было" – глава Минэнерго о создании газового союза между Казахстаном, Россией и Узбекистаном

По его словам, эта тема в трехстороннем формате не обсуждалась.

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Министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал вопрос создания газового союза Казахстана, России и Узбекистана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«На самом деле вопрос тройственного газового союза не обсуждался, все переговоры шли в формате двустороннего сотрудничества. К примеру, скажем, Казахстан – Российская Федерация, Казахстан – Узбекистан, Узбекистан – Казахстан. То есть, эта тема в трехстороннем формате не обсуждалась», - пояснил Болат Акчулаков в кулуарах после расширенного заседания Правительства.

По его словам, стороны обсуждают технические возможности существующих газотранспортных систем и возможности строительства новых.

«Вот в таком двустороннем формате ведутся работы. Конечно, некоторые вопросы требуют согласования всех сторон, трех или четырех. Но это вопросы рабочие. А о создании какого-то союза абсолютно не было разговора», - резюмировал глава Минэнерго.