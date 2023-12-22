Тактильные ощущения

Вывески «Руками не трогать», наверное, еще с детства большими красными буквами впечатываются в мозг и проявляются из глубин подсознания всякий раз при посещении музеев и выставок. Но при виде работ Куттыбека Жакыпа этот запрет не сработал. Внутренний ребенок, как когда-то в далеком детстве, украдкой, словно переступая за невидимую красную ленту, потянулся ладошкой к рельефному полотну гобелена с тем, чтобы на ощупь почувствовать тепло красок и ворса. Полученные от прикосновения ощущения не передать. Эти работы можно прописывать от любого вида хандры.

Открытие персональной выс­тавки началось с презентации альбома «Құттыбек Жақып» и каталога JaQut, раскрывающих новые грани творчества признанного художника. Потом звучали теплые слова в его честь из уст директора Государственного музея искусств РК им. Абылхана Кастеева Гулаим Жумабековой, писателя и драматурга, известного деятеля культуры Дулата Исабекова, заслуженного деятеля искусств Казахстана, академика Амандоса Аканаева и многих других знаменитых художников и деятелей искусств.

– Для любого художника персональная выставка – это прежде всего отчет перед самим собой, преодоление своей инерции, выход из зоны комфорта, – рассказывает Айжан Беккулова, признанный деятель и продолжатель традиционных и прикладных видов искусств. – Масштабность, которая присуща Куттыбеку, реально поражает. Он успевает заниматься творчеством и совмещать при этом достаточно серьезный бизнес. Если кто-либо был в его Доме творчества – доме художника, то может понять, что человек мыслит какими-то глобальными категориями. То количество работ, которое поражает своей глубиной и масштабностью, а также трепетным отношением к наследию своего старшего брата – Курасбека Тыныбекова, только приумножает его заслуги в сохранении и продвижении культурного наследия.

С именем родного брата выдающегося художника связана целая эпоха становления и развития национального гобелена в Казахстане как вида искусства. Благодаря тому, что Куттыбек Жакып продолжил начатое им дело, гений старшего брата не остался на задворках истории. Его именем названы улицы, школы. Также в честь достойного сына страны открыт музей и установлен бюст.

Об атмосфере, царившей в выс­тавочном зале, мы рассказали еще в самом начале. Но, кроме традиционных в творчестве мастера гобеленов, взгляд приковали другие его работы – художественные произведения на шкурах животных. При этом автор умудряется в одно полотно вложить сразу два шедевра. С одной стороны мы видим картину из выстриженного и обработанного ворса и шерсти, с другой – уже совершенно иной сюжет, переданный красками.

– В нашем прикладном искусстве это открытие, за границей – не знаю, – комментирует свои работы автор. – Этими шкурами наши предки-кочевники пользовались в быту – ими укрывались, утепляли жилища. Но разница между охотничьим трофеем и произведением прикладного вида искусства в том, что охотник никогда сам не сможет влезть в шкуру животного для того, чтобы придать ей какой-нибудь смысл. Я очень долго работаю над композицией. Она не рождается просто от замысла. Вот, например, птица (художник указывает на произведение «Құс Жолы») – я ее не рисовал, она природой создана изначально. Мое дело было лишь дополнить сюжет для того, чтобы он стал понятным зрителю.

Среди представленных работ Куттыбека Жакыпа можно увидеть и произведения, представленные в коллекциях музеев не только ближнего, но и дальнего зарубежья. Для того чтобы их мог увидеть воочию и наш зритель, художник воссоздал в списках оригиналы. Также в выставочной экспозиции можно увидеть как относительно новые, так и сумевшие снискать множество заслуженных отзывов произведения автора, сумевшего не только увековечить истинно национальные традиции и элементы в своем творчестве, но и продвинуть и донести их основы далеко за пределы нашей родины.