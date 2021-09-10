​Таможня без коррупции

Под председательством Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева прошло очередное заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции. На заседании рассмотрены меры противодействия коррупции в таможенной сфере.

Как отметил Госсекретарь, с момента обретения независимости Первый Президент Рес­публики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев уделял огромное внимание развитию отечественной таможенной службы как важнейшему направлению государственного строительства. С тех пор проделана большая законодательная и организационная работа, создана современная таможенная инфраструктура. Вместе с тем, несмотря на впечатляющие темпы развития, далеко не все проблемы в этой сфере решены.

В связи с этим Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил повысить эффективность таможенной системы, увеличить доходы от таможенной сферы.

В целях модернизации таможенной системы внедряются электронное декларирование и системы управления рисками, продолжаются интеграция и обмен данными с информационными системами других органов и организаций. В рамках совершенствования законодательства принят Комплексный план противодействия нелегальному торговому обороту на границах государства, разработан проект Комплексного плана мероприятий по противодействию теневой экономике на 2021–2023 годы.

Руководители агентств по противодействию коррупции, по финансовому мониторингу, Генеральной прокуратуры, НПП «Атамекен», Министерства финансов доложили о принятых мерах по выявлению и устранению коррупционных и иных нарушений в таможенной сфере, привлечению виновных лиц к установленной законами ответственности.

Также обсуждены вопросы цифровизации таможенных процессов, увеличения доходной части бюджета и иные меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в таможенной сфере.

С предложениями по вопросам организации надлежащего таможенного контроля и улучшению ситуации в таможенной сфере на заседании выступил помощник Президента – секретарь Совета безопасности Асет Исекешев.

В ходе заседания обсуждены вопросы применения передовых технологий таможенного администрирования в международной практике, а именно цифровизации и проактивной интеграции баз данных, задействованных во внешнеэкономической деятельности.

Комиссия обратила особое внимание на необходимость устранения системных недостатков в таможенной сфере, которые влекут за собой снижение экономического роста и препятствуют законной предпринимательской деятельности. В частности, для решения этого вопроса предложено выработать механизмы взаимодействия между органами таможенной службы и предпринимателями, а также повысить эффективность правоохранительной деятельности, включая работу по выявлению недобросовестных сотрудников, способствующих таможенным правонарушениям.

По итогам обсуждения выработаны конкретные рекомендации, дальнейшая их проработка и реа­лизация поручена Министерству финансов, соответствующим госорганам.

Завершая заседание, Крымбек Кушербаев дал конкретные поручения по обеспечению государственного регулирования в таможенной сфере и отметил, что их исполнение взято на контроль.