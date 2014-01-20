Танец до Парижа доведет

За всю историю существования Juste Debout, а фестиваль проводится с 2002 года, отборочный тур впервые прошел в Центральной Азии. Сомнений по поводу страны, куда высадится многотысячный десант лучших танцоров Кыргызстана, России, Узбекистана и Украины, у организаторов не было. Казахстан уже давно и бесповоротно на позициях лидера региона в этой монокультуре и, судя по всему, сдавать их не намерен.

Отборочные туры ежегодно проводятся в 15 странах, а финальная точка сбора неизменна – Париж. Именно сюда стекаются лучшие силы уличного танцевального искусства со всего мира. Атмосфера, царящая на Juste Debout, яркая по зрелищности и неповторимая по своей сути. Нет, она не лишена соревновательного духа, напротив – градус напряжения порой зашкаливает. Но дело в одной маленькой, но очень существенной детали – танцоры не подвержены дополнительному психологическому давлению. А именно – здесь они не представляют свою страну, а только демонстрируют свое танцевальное мастерство, поскольку победители во всех номинациях на парижском финале 2 марта будут выступать под флагом Казахстана. Такое вот условие: победители отборочных туров представляют страну, где этот отбор и проводился.

В состав судейской команды Juste Debout Казахстан вошли 4 всемирно известных танцора: Marquest (США), Tatsuo (Япония), J-Soul (Франция) и Djidawi (Франция). В Алматы прибыл и президент ассоциации Juste Debout Брюс Соне, который посещает отборочные туры только в тех странах, где Juste Debout проводится впервые. Итак, самые дерзкие, талантливые и выносливые среди более 600 претендентов названы. В номинации Experimental победу одержал 22-летний Ренат Измаилов (L’eto) из Москвы. Лучшими в Locking признаны LDS Lockers – Жан Воинов и Гульсара из Бишкека, в номинации House победа присуждена Назыме Калкеновой из Астаны и алматинке Асие Айешовой. Первое место в Popping завоевали Андрей Батуро из Калининграда и астанинец Даурен Айжариков. В номинации Hip-Hop первенствовали Бауржан (Bauka) Сейфуллин из Астаны и L’eto из Москвы.

Организаторами фестиваля в Казахстане выступили Центр поддержки творческой молодежи Funky Town и акимат­ Алматы.

Уак МАНБЕТЕЕВ,

фото Бориса Бузина

Алматы