Занятия провели эксперты из Дании и Франции, передает Kazpravda.kz

В Казахской национальной академии хореографии в Астане прошли мастер-классы по стилю Бурнонвиля - одному из ключевых направлений датской балетной школы.

Обучение провели ведущие международные специалисты - эксперт из Дании Динна Бьерн и французский балетмейстер Эрик Вьюдес. Они познакомили обучающихся с особенностями техники, художественной эстетики и исполнительской культуры европейского классического балета.

Динна Бьерн считается одним из ведущих мировых авторитетов в области наследия Августа Бурнонвиля и ярким представителем датской балетной традиции. Эрик Вьюдес - признанный специалист европейской классической школы, один из последних учеников Ива Брие, сооснователь и директор The Bournonville Society в Амстердаме, а также резидент-балетмейстер European School of Ballet.