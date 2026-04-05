В Казахской национальной академии хореографии в Астане прошли мастер-классы по стилю Бурнонвиля - одному из ключевых направлений датской балетной школы.
Обучение провели ведущие международные специалисты - эксперт из Дании Динна Бьерн и французский балетмейстер Эрик Вьюдес. Они познакомили обучающихся с особенностями техники, художественной эстетики и исполнительской культуры европейского классического балета.
Динна Бьерн считается одним из ведущих мировых авторитетов в области наследия Августа Бурнонвиля и ярким представителем датской балетной традиции. Эрик Вьюдес - признанный специалист европейской классической школы, один из последних учеников Ива Брие, сооснователь и директор The Bournonville Society в Амстердаме, а также резидент-балетмейстер European School of Ballet.
«В ходе мастер-классов обучающиеся Академии получили возможность глубже познакомиться со стилем Бурнонвиля, который занимает особое место в истории европейского классического балета», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.