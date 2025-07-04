Тайны дружбы

Колонка обозревателя
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Елена Левкович

А вы знали, что 3 июля – День тайной дружбы? Когда услышала странное, как мне тогда показалось, сочетание в первый раз, недоумевала: это как так вообще? Оксюморон какой-то. Дружите, но не подаете вида? Как Штирлиц с супругой в кафе «Элефант»?

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Попробую объяснить. Вот вы же наверняка в школьные годы хотели дружить (или романтично встречаться) с кем-то, кто совсем не нравился вашим родителям. Причины, почему родственникам были не по душе эти отношения, могли быть самые разные, но факт оставался фактом: погулять вас в «ту компанию» не отпускали, мама поджимала губы, папа хмурил брови при попытках объяснить, что человек-то хороший и вам нравится с ним общаться. И если родители «банили» кандидатуру друга окончательно, у многих и наступала та самая тайная дружба.

Шекспировские Ромео и Джульетта как пример. К чему могут привести такие тайные отношения – другой вопрос (Монтекки и Капулетти, сами знаете, как закончили), в конце концов, может, старшим и вправду виднее, почему они запрещают.

Считается, что праздник посвящен нестандартным отношениям. Согласитесь, дружба с тем, кого надо прилюдно игнорировать, – то еще затейство. Но есть в понятии «тайная дружба» еще одна тайная дверка: дружить можно не обязательно с людьми и даже животными. Может, это даже как-то печально прозвучит, но закадычным другом может быть и кактус на подоконнике, и баночка от йогурта.

Вот вам пример: моя подруга по двору дружила с… Невидимкой. Как говорится, сама придумала, сама назвала, сама поверила. В воображении девочки персонаж был вполне для нее понятный: Невидимка – тоже девочка, чуть помладше, потому что так было проще руководить процессом дружбы (но без абьюза). И, вы удивитесь, это были, как сейчас сказали бы, вполне здоровые отношения. Невидимка была всегда и везде рядом, молчаливая, но готовая поддержать беседу.

Только не подумайте, что у подружки моей были какие-то ментальные проблемы. Нет, обычный ребенок моего возраста, из полной семьи, занимающийся музыкой и бисероплетением (сейчас это уже состоявшаяся мать семейства и специалист своего дела). О тайной подруге соседка мне рассказала, очень стесняясь, причем в уже достаточно осознанном возрасте – лет по 12 нам стукнуло. Сцены наподобие «Знакомьтесь! Алиса, это пудинг! Пудинг, это Алиса! Унесите!» не случилось, сразу говорю. Кстати, у воображаемой подружани был еще и брат. Столько лет прошло, а иногда вспоминаю эту «компанию» и думаю: почему так получилось? Может, девочка все же была одинока, не хватало ей настоящих – человеческих (и человечных) – друзей?..

Еще один пример тайной дружбы. У моей одноклассницы был плюшевый (или как там назывался материал, из которого шили советские игрушки?) пес. Тоже дружили душа в душу, но игрушечная собака, насколько я помню, в большей степени исполняла роль то ли жилетки, то ли жалобной книги. Расстроится моя подруга, разозлится на кого-то и рассказывает все безмолвной собаченции. А той что? Сиди, смотри глазами-пуговками. Не помню, была ли у собаки кличка, наверное, да, но нас тоже друг другу не представили.

Уверена: если поспрашивать, наверняка многим вспомнится свой тайный друг (как в человеческом обличье, так и воображаемый). Значит, не зря есть такая дата в календаре...

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#Дружба #тайная дружба

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