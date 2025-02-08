Тайны «Малого Октября...»

История
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Маргулан Бейсекенов

О политических репрессиях 20–30-х годов в Казахстане говорили в Астане

фото из архива "КП"

Научно-практический семинар «Фундаментальное исследование категорий жертв репрессий при реализации программы «Малый Октябрь в Казахстане»: Цели. Методы. Трагические последствия. Процессы полной реабилитации» собрал ведущих отечественных ученых-историков, политологов, депутатов Мажилиса­ Парламента РК.

Сегодня тема репрессий рассмат­ривается в Казахстане в самом широком историческом контексте. С первых дней независимости вопросу восстановления справедливости уделяется большое внимание, поскольку объективная история является основой самосознания гражданской нации и казахстанской идентичности. Вот и Глава государства Касым-Жомарт Токаев­ в недавнем интервью газете «Ana tіlі» особо подчеркнул: «Если мы строим справедливое государство, то надо таким же образом относиться и к истории, и к тем, кто ее творил. Это нужно для будущего нашей нации. Без честной и объективной оценки прошлого мы не сможем уверенно двигаться вперед».

Участники семинара отметили, что в специальной и учебной литературе советского и постсоветского времени трагический период нашей истории с 1926 по 1933 год именуется по-разному: «Малый октябрь», «Малый Октябрь в ауле», в казахоязычной литературе и науке внедряется термин «Ашаршылық». Исходя из материала, собранного Гос­комиссией по полной реабилитации жертв политических репрессий, ученые и эксперты считают, что при анализе этого этапа нашей истории более корректно называть его «Малый Октябрь в Казахстане». Процесс насильственной «советизации» в те годы охватил не только аул, но и предусматривал конкретные цели по полному преобразованию жизнедеятельности всего казахского народа, включая городское население, и не ограничивался переделом земельных владений. Такая авантюрная и антинародная программа была реализована только в Казахстане. «Малый Октябрь в Казахстане», считают эксперты, был рассчитан на тотальное обезличивание и подчинение всех слоев коренного населения политике советской власти.

Известные историки и юристы – Сауле Жакишева, Куаныш Балтабаев, Шахман Нагымов, Курмангали Даркенов, Гульнар Жанысбекова, Досай Кенжетай и другие – единодушны во мнении, что эта проблема давно требует своего фундаментального изучения. Как и всякая революция, «Малый Октябрь в Казахстане», преследуя своей целью установление советской власти в казахском ауле и обществе, привел к насильственному разрушению традиционных систем коренного населения, подорвал экономическую основу их жизни. Государственное подавление воли и протеста народа против этого эксперимента и тотальных политических репрессий наряду с последовавшим голодом привели к национальной катастрофе – миллионам погибших.

Как отметил президент РОФ «Каһармандар» Сабыр Касымов, существуют разные версии ученых и публицистов об оценке этой трагедии и ее жертвах:

– Одни говорят, что это был геноцид, этноцид, другая сторона – по советской трактовке – продолжает утверждать, что это была революционная реформа с «некоторыми перегибами» на местах. Также разнятся данные по количеству жертв политических репрессий и голода – от полутора–двух до двух с половиной – четырех миллионов погибших. «Малый Октябрь в Казахстане» до сих пор всесторонне не изучался, не рассматривался как комплекс системных, спланированных, «революционных» кампаний, имевших конкретные стратегические и тактические политические цели. Исследователям в советское и даже в постсоветское время «разрешалось» защищать диссертации лишь по отдельным аспектам «Малого Октября в Казахстане». Изучить всю систему карательных акций, массовых репрессий и их последствий в таких условиях не представлялось возможным. Поэтому сегодня наша задача – изучить, перепроверить всю информацию, установить все факты и подлинные цифры по жертвам и только после этого дать этим явлениям научную оценку.

В ходе семинара прозвучала информация о более десяти кампаниях, проведенных в рамках «Малого Октября в Казахстане» с 1926 по 1933 год. Все они сопровождались государственным насилием над народом и массовыми политическими репрессиями. В каждой семье хранят память о своем родственнике, ставшем жертвой в этой пресловутой «борьбе за советизацию». Эти акции, реа­лизованные большевистско-сталинской властью, привели к массовым волнениям, протестам и восстаниям народа в Казах­стане,­ миллионам вынуж­денных беженцев.

Известные ученые-правоведы Исидор Борчашвили, Куаныш Балтабаев, Ербол Абайдельдинов и другие также обратили внимание на необходимость изучения проблем «Малого Октября в Казахстане» на основе международных стандартов по установлению нарушений естественных и неотъемлемых политических прав человека и гражданина.

Депутаты Мажилиса Парламента Айдос Сарым, Абзал Куспан, Абиль Еркин и другие поддержали продолжение научных исследований по полной реабилитации жертв репрессий в рамках проектно-целевого финансирования. Задача ПЦФ заключается именно в фундаментальном исследовании ранее установленных базовых категорий жертв массовых политических репрессий. В частности, Абзал Куспан отметил, что насильственно проведенная «культурная революция» нанесла большой ущерб национальным ценностям, сознанию и духовности, исказила менталитет народа, уничтожила национальные традиции и стандарты жизни.

В ближайшие два года участникам проекта предстоит всесторонне исследовать историю «Малого Октября в Казахстане».

#история #репрессии #политические репрессии #Малый Октябрь в Казахстане

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