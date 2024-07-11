Таза Қазақстан: обладателей путевок в детский лагерь определили в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Обладателям призовых мест вручат путевки в республиканский учебно-оздоровительный лагерь «Балдаурен», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой акимат Астаны

С 25 июня по 7 июля столичное управление образования совместно с детской художественной школой, в рамках масштабной экологической акции «Таза Казахстан. Астана – образец чистоты и порядка», провели конкурс на лучший рисунок.

Тематика конкурса – экоакция «Таза Казахстан», бережное отношение к городу и природе.

К слову, участникам конкурса было необходимо подписаться на официальный аккаунт акимата Астаны в Instagram, опубликовать рисунки в Instagram и отметить хэштеги.

В Астане продолжается экологическая акция «Таза Казақстан». Жители и гости столицы вносят свой вклад в развитие и чистоту города, принимая активное участие в субботниках и экоакциях.