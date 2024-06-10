Таза Қазақстан: участники фестиваля Satisfaction собрали мусор в Астане
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Активные горожане поддержали масштабную акцию «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка», сообщает Kazpravda.kz
По данным столичного акимата, к уборке присоединились неравнодушные и активные участники масштабного летнего фестиваля Satisfaction.
«Своим примером мы призываем всех граждан к бережному отношению к природе», — отметил один из участников мероприятия.
Напомним, в рамках «Таза Қазақстан» в период с 8 апреля по 11 мая в регионах было проведено свыше 6500 мероприятий с общим охватом порядка 1,13 млн граждан.
О том, как студенты-эковолонтеры столичного Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева вносят вклад в озеленение города, можно прочитать здесь.