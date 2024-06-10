Таза Қазақстан: участники фестиваля Satisfaction собрали мусор в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По данным столичного акимата, к уборке присоединились неравнодушные и активные участники масштабного летнего фестиваля Satisfaction.

«Своим примером мы призываем всех граждан к бережному отношению к природе», — отметил один из участников мероприятия.

Напомним, в рамках «Таза Қазақстан» в период с 8 апреля по 11 мая в регионах было проведено свыше 6500 мероприятий с общим охватом порядка 1,13 млн граждан.

О том, как студенты-эковолонтеры столичного ­Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева вносят вклад в озеленение города, можно прочитать здесь.