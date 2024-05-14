Эковолонтеры ЕНУ подарили саженцы жителям Астаны Статьи 14 мая 2024 г. 4:04 36 Кадиша Ныгмет Студенты-эковолонтеры Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева вносят вклад в озеленение города. фото предоставлено ЕНУ Активисты вуза подарили свыше 400 саженцев жителям района «Алматы» в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». Астанинцы смогут высадить вязы, ясени, сирень в своем жилом массиве. – Акцию передачи саженцев столичным жителям мы назвали «Жапырақ жүрек – жас маман». Мы хотим, чтобы этой акцией молодежь внесла свой вклад в процветание страны, города, общества. Надеемся, что жители Астаны, получившие саженцы, посадят их в своих районах и тем самым сделают нашу экологию лучше, – сказала проректор по социально-культурному развитию ЕНУ Лязат Нуркатова. Студент ЕНУ Бектемир Кенестай обучается на транспортно-энергетическом факультете. Он считает, что молодежь должна активно принимать участие в экоакциях, заниматься благоустройством города. – Экология начинается с каждого. Это воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем, и еда, которую мы едим. Важно помнить об этом каждый день, – говорит Бектемир. Студентка ЕНУ Лаура Даулетова отмечает: – Сохранение чистой окружающей среды напрямую повлияет на наш образ жизни. Это также является долгом каждого перед Родиной и гарантом хорошей жизни. Отметим, что за все время акции «Таза Қазақстан» студенты, преподаватели и другие сотрудники ЕНУ посадили около 10 000 саженцев на территории Астаны, участвовали в субботниках городского и университетского масштабов. #ЕНУ #деревья #саженцы #Таза Қазақстан #Эковолонтеры