Эковолонтеры ЕНУ подарили саженцы жителям Астаны

Активисты вуза подарили свыше 400 саженцев жителям района «Алматы» в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». Астанинцы смогут высадить вязы, ясени, сирень в своем жилом массиве.

– Акцию передачи саженцев столичным жителям мы назвали «Жапырақ жүрек – жас маман». Мы хотим, чтобы этой акцией молодежь внесла свой вклад в процветание страны, города, общества. Надеемся, что жители Астаны, получившие саженцы, посадят их в своих районах и тем самым сделают нашу экологию лучше, – сказала проректор по социально-культурному развитию ЕНУ Лязат Нуркатова.

Студент ЕНУ Бектемир Кенес­тай обучается на транспортно-энергетическом факультете. Он считает, что молодежь должна активно принимать участие в экоакциях, заниматься благоус­тройством города.

– Экология начинается с каждого. Это воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем, и еда, которую мы едим. Важно помнить об этом каждый день, – говорит Бектемир.

Студентка ЕНУ Лаура Даулетова отмечает:

– Сохранение чистой окружающей среды напрямую повлияет на наш образ жизни. Это также является долгом каждого перед Родиной и гарантом хорошей жизни.

Отметим, что за все время акции «Таза Қазақстан» студенты, преподаватели и другие сотрудники ЕНУ посадили около 10 000 саженцев на территории Астаны, участвовали в субботниках городского и университетского масштабов.