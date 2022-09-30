Теперь мы в Лиге В

Сборная Казахстана на первом месте завершила групповой этап Лиги наций УЕФА и получила повышение в классе.

Напомним, наша национальная команда выступала в третьей группе Лиги С, где досрочно заняла первое место, и со следующего сезона будет играть уже с более именитыми европейскими командами. Итоговые результаты получились такими: 3 июня Казахстан дома обыграл Азербайджан со счетом 2:0; 6-го на выезде был сильнее Словакии – 0:1; 10-го в гос­тях разошелся миром с Беларусью – 1:1; 13-го на своем поле вначале обыграл Словакию 2:1, а уже 22 сентября в Астане был сильнее и Беларуси – 2:1 и в заключительном (уже ничего не решавшем туре) 25-го числа потерпел выездное поражение от Азербайджана со счетом 0:3. Набрав в итоге 13 очков, мы пробились в Лигу В.

Приятным бонусом стало то, что голкипер сборной Казахстана и карагандинского «Шахтера» Игорь Шацкий, продемонстрировав впечатляющую игру в Лиге наций, стал вторым вратарем на турнире по сейвам. Наш игрок совершил 25 спасений, уступив по этому показателю лишь стражу ворот сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме, в активе которого 27 сейвов. Тройку лучших замкнул Беньямин Бюхель из Лихтенштейна, который 23 раза либо отбил, либо поймал летевшие в его ворота мячи.

ЛИГА НАЦИЙ. ЛИГА C

Группа 3 М Команда И В Н П Г О

1. Казахстан 6 4 1 1 8–6 13

2. Азербайджан 6 3 1 2 7–4 10

3. Словакия 6 2 1 3 5–6 7

4. Беларусь 6 0 3 3 3–7 3

Теперь что касается общих итогов группового этапа Лиги наций-2022⁄23, где произошли серь­езные подвижки команд между дивизионами. И начнем с сильнейшей Лиги А, где согласно формату играли 16 сборных, которые были поделены на четыре группы по четыре. В июне и сентябре сборные провели со своими соперниками по группе по матчу дома и на выезде. Четыре победителя групп квалифицировались в финальную стадию, которая пройдет в июне 2023 года в Нидерландах. Там, помимо хозяев, будут участвовать сборные Италии, Хорватии и Испании (эти четвертые сборные заняли первые места в своих группах).

Дату жеребьевки финального этапа УЕФА определит позже, однако уже известно, что голландцы примут кого-то из соперников в первом полуфинале 14 июня 2023 года. На следующий день пройдет второй полуфинал. Матч за 3-е место и финал запланированы на 18 июня.

А теперь посмотрим итоговое турнирное положение в Лиге А.

Группа 1: Хорватия в гостях взяла верх над Австрией – 3:1 – и осталась на первом месте. Дания, которая также претендовала на путевку в финальный турнир, обыграла в Копенгагене сборную Франции – 2:0, но осталась второй. Последнее место в этом квартете досталось австрийцам, которые переходят в Лигу В.

Группа 2: Португалию устраи­вала ничья в решающем матче с Испанией, и почти всю игру хозяе­ва удерживали выгодный счет в Браге. Однако дотерпеть до финального свистка им не удалось. На 88-й минуте Альваро Мората забил гол, который вывел испанцев в финальную стадию. Тем временем Чехия уступила Швейцарии – 1:2 – и попрощалась с Лигой А.

Группа 3: Италия вышла в финальный турнир благодаря выездной победе над венграми со счетом 2:0. Параллельно Англия и Германия выдали боевую

ничью 3:3. Та, впрочем, ничего уже не решала – англичане досрочно простились с шансами остаться в Лиге А.

Группа 4: Нидерландам нужно было не проиграть с крупным счетом Бельгии, чтобы остаться на первом месте в группе, но оранжевые перевыполнили план, победив со счетом 1:0. Сборная Уэльса тем временем уступила дома полякам – 0:1 – и покинет Лигу А.

Что касается трех других лиг. Из Лиги В в Лигу А поднимаются Шотландия, Израиль, Босния и Герцеговина, а также Сербия. В свою очередь из Лиги В вылетают Армения, Румыния, Швеция и Россия (российская сборная вылетела из-за ее отстранения от европейских турниров и, кстати, из-за дисквалификации вряд ли сыграет и в Лиге С, что автоматом опустит ее еще ниже). Из Лиги С в Лигу В вышли Казахстан, Турция, Греция и Грузия. А из Лиги D в Лигу С поднимаются Латвия и Эстония. В плей-аут Лиги С в марте 2024 года между собой сыграют Гибралтар – Кипр, Литва – Беларусь, которые будут бороться за то, чтобы не вылететь в Лигу D. Матчи пройдут в марте 2024 года.

Кстати, что касается Лиги В. Казахстан и три другие счастливые команды, прошедшие в этот дивизион, теперь будут иметь возможность в следующем сезоне сыграть с такими сборными, как Англия, Австрия, Чехия, Уэльс, Украина, Ирландия, Исландия, Албания, Финляндия, Черногория, Норвегия и Словения.

Ну а теперь поговорим о самом главном. После завершения группового этапа стали известны и корзины для жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Ближайшее первенство Старого Света состоится в Германии. Национальная команда этой страны автоматически попадает в финальную часть на правах хозяйки и не примет участия в жеребьевке.

Итак, 53 национальные ассоциации разбиты на 7 корзин в соответствии с рейтингом Лиги наций сезона-2022⁄23. Сборные будут разделены на 10 групп (7 групп по пять команд и 3 группы по шесть команд).

В корзине Лиги наций собраны четыре победителя групп дивизио­на A нынешнего сезона, которые в июне 2023 года сыграют в Финале четырех. Эти сборные попадут в группы из 5 команд. Национальная команда Казах­стана попала в четвертую корзину. Жеребьевка отбора Евро-2024 пройдет 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне.

Корзина Лиги наций: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия.

Корзина 1: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша.

Корзина 2: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия.

Корзина 3: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения.

Корзина 4: Казахстан, Грузия, Греция, Турция, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония.

Корзина 5: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта.

Корзина 6: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Десять победителей групп и десять команд, занявших вторые мес­та, сразу проходят в финальный турнир. Оставшиеся три путевки будут разыграны в плей-офф в марте 2024 года.

Но и это еще не все. Сборная Казахстана может попасть на

Евро-2024 и еще одним путем – через специальные стыковые матчи, которые пройдут 21 и 26 марта 2024 года, где определятся три участника финальной стадии первенства континента. Всего в стыковых матчах примут участие 12 сборных.

Пары определят жеребьевки совсем уже скоро. В рамках трех стыковых турниров 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, а 26 марта – три финала. Три победителя финалов дополнят состав участников финальной стадии.

Для тех, кто не знает, напомним, что стыковые матчи использовались в квалификации к шести из семи последних Евро, начиная с одноматчевого поединка между Нидерландами и Ирландией в Ливерпуле перед Евро-96. Перед Евро-2020 формат «стыков» поменялся. Командам впервые надо было пройти больше одного раунда. При этом участники стыковых матчей определялись по результатам Лиги наций, а не Европейской квалификации.

Согласно новому формату, 12 участников отберут на основе выступлений в Лиге наций-2022⁄23 – номинально это будут победители групп в лигах А, В и С. Если какая-то из этих сборных выйдет на Евро через квалификацию, ее место займет следующая сборная из этой группы. Если в какой-то группе будет недостаточно

команд, которые не пробились на Евро через квалификацию, отбор будет производиться лигой ниже, в том числе и в Лиге D.

Казахстан как победитель одной из групп Лиги С однозначно примет участие в этом скоротечном турнире. Нашей сборной предстоят очень сложные игры, но это реальный шанс показать себя. Возможно, казахстанские футболисты смогут совершить еще одно чудо и не только вновь удивить весь мир, но и порадовать своих болельщиков, которые долгие годы ждали хоть какого-то значимого успеха от них.