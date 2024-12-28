Тепло и свет – без дефицита

В наступающем году в Кызылорде введут в эксплуатацию новую ТЭЦ

фото Нурболата Нуржаубая

В строительство новой тепло­электроцентрали мощностью 240 МВт с выдачей тепловой энергии 277 Гкал⁄час турецкая компания Aksa Energy инвестирует 215 млрд тенге. Это первая в Казахстане и самая крупная тепловая электростанция, которая будет пост­роена на средства инвестора.

Напомним: проект новой городской теплоэлектроцентрали был представлен Главе государства во время его рабочей поездки в Кызылординскую область в октябре прошлого года. Ознакомившись с ним, Президент отметил важность объекта для укреп­ления энергетической безопасности региона и поручил Правительству и акимату области своевременно ввести ТЭЦ в строй.

Экспертами подсчитано, что мощность парогазовой установки позволит полностью закрыть потребность Кызылординской области в электроэнергии на ближайшие годы. Более того, регион из импортера превратится в экспортера электричества.

Как подчеркнул региональный директор АО «НК «Kazakh invest» Мурат Балабаев, строящаяся ТЭЦ – уникальный проект. В июле 2022 года впервые в истории Казахстана прошли аукционные торги среди подрядных организаций на право строительства вновь вводимых в эксплуатацию энергетических мощностей с маневренным режимом генерации. Победителем была признана турецкая компания Aksa Energy.

– Производство электроэнергии входит в перечень приоритетных видов деятельности, поэтому для осуществления инвестиционных энергетических проектов предусмотрен ряд преференций, – рассказал Мурат Балабаев. – По проекту строительства ТЭЦ в Кызылорде между ТОО «Aksa Energy Qyzylorda» и Комитетом по инвестициям МИД РК был заключен инвестиционный контракт, в рамках которого предусмотрено освобождение компании-инвестора от обложения таможенными пошлинами при импорте технологического оборудования.

В регионе продолжается работа по развитию традиционных источников энергии. К примеру, катарский холдинг Power International Holding прорабатывает вопрос строительства парогазовой электростанции мощнос­тью 1,1 ГВт вблизи Кызылорды. Не остается без внимания и «зеленая» энергетика.

Сегодня в Приаралье в стадии осуществления находятся шесть проектов по строительству объек­тов возобновляемых источников энергии суммарной мощностью 202 МВт.

Два года назад в ходе традиционной церемонии закладки мемориальной капсулы времени на месте будущей ТЭЦ аким области Нурлыбек Налибаев отметил, что строительство современной тепловой электростанции – знаковое событие для региона, так как опережающему развитию области необходимы дополнительные энергетические мощности.

В последние годы с ростом чис­ла потребителей электроэнергии в Приаралье вырос и объем потребления электричества. По данным главы правления АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» Батыржана Каракозова, если сравнивать с 2022-м, то объем энергопотреб­ления вырос на 25%. Минувшим летом он составил 196 МВт.

Однако, как отмечают энергетики, этот показатель колеблется в зависимости от сезона года. К примеру, в жаркие дни лета, особенно в полуденный зной, потребление электроэнергии увеличивается сразу вдвое. Этому удивляться не приходится: в это время жители Приаралья одновременно включают свои бытовые кондиционеры, морозильники, вентиляторы и другие охлаждающие воздух электроприборы. Ну, а в зимний период объем потребления электроэнергии в регионе составляет примерно 170 МВт.

«Кызылордатеплоэлектроцентр» едва поспевает идти в ногу со временем. Уровень изношенности его основного и вспомогательного оборудования уже достиг 90%. КТЭЦ была построена в 1964 году как цех теплоснабжения местного целлюлозно-картонного комбината.

В связи с возросшей потребнос­тью в электроэнергии городов Кызыл-Орды и Байконыра решением Совмина республики КТЭЦ постепенно – в три очереди – расширили и довели до электрической мощности 174 МВт и тепловой – в 181 Гкал⁄час. До 1998 года котельные агрегаты КТЭЦ топились бурым углем. После реконструкции станция перешла на мазутное топливо, в 2009 году – на газ.

Как рассказал заместитель директора по связям с общественнос­тью и государственными органами компании Aksa Energy Думан Аманбай, строительство ТЭЦ идет ускоренными темпами. До конца года в Кызылорду прибудут все установки и оборудование.

– По договору объект должен быть введен в эксплуатацию в августе 2026 года, – рассказал специалист. – Но мы намерены сдать его на год раньше – в третьем квартале 2025 года. Сейчас выполнено примерно 40 процентов работы. Много времени заняли строительные мероприятия по укреплению грунта сваями. Но они проведены согласно проекту.

Работы на объекте ведутся в две смены по 350 человек. При монтаже и установке агрегатов число рабочих может быть увеличено до 1 200 человек. Большинство рабочих – казахстанцы. В числе иностранцев – инженеры и супервайзеры из Турции, Италии, Польши, Чехии и других стран – поставщиков оборудования.

Думан Аманбай коротко сообщил и о компании-инвесторе. Aksa Energy входит в структуру Kazanci Holding, основанного в 1960 году. Он развивает проекты как в сфере энергетики, так и сельского хозяйства, туризма.

Компания является крупнейшим в Турции независимым произ­водителем электричества с общей мощностью 2 198 МВт. Имеет опыт строительства электростанций в шести государствах Африки, а также в Узбекистане и Турции.

В частности, в Узбекистане Aksa Energy сейчас строит уже четвертую по счету ТЭЦ. Инвесторы подтвердили, что новая ТЭЦ в Кызылорде будет работать на природном газе. В качестве резерв­ного топлива будет предусмотрен десятидневный запас дизтоплива.

Как сообщил руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Медет Усаин, вопросами догазификации занимаются местные структуры.