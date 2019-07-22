Тиляпия нильская по-петропавловски

Скажете: «Ну и что здесь такого?». А фишка в том, что эту самую заморскую рыбку научились выращивать… в петропавловском Дворце школьников – в лаборатории современных биотехнологий.

Ультрасовременный Дворец школьников оснащен по последнему слову техники. Наука здесь идет рука об руку с практикой. Яркое тому доказательство – работа лаборатории современных технологий, где установлены гидропонное оборудование для беспочвенного выращивания растений и бассейны для разведения рыбы.

Уникальный научно-исследовательский комплекс позволяет получать экологически чистые продукты питания. Совместное выращивание рыбы и растений, имеющих сходные потребности в энергетических и тепловых затратах, дает потрясающий результат. Не просто интересный с точки зрения науки, но еще и очень вкусный в плане гастрономическом.

– Комплекс включает в себя системы гидропоники и аквапоники. Здесь осуществляется безотходное производство продуктов питания растительного и животного происхождения: выращиваются растения – перцы, томаты, огурцы, зелень, а также рыба – тиляпия нильская. Ее мы используем в гидропонной установке, она выделяет в воду органические питательные вещества. Обогащенная органикой вода в свою очередь используется для выращивания овощных культур. Никакой химии, никаких удобрений не используется, – рассказала заведующая научно-биологичес­ким отделом Дворца школьников Лариса Воробьева.

Вода из бассейнов с рыбой автоматически очищается, обеззараживается и поступает на гидропонные установки. В свою очередь растения очищают воду для рыб. Получается технологический комплекс, в котором все элементы взаимосвязаны и образуют своеобразную экосистему.

За развитием рыбы внимательно наблюдают ребята, занимающиеся в кабинете гидропоники. По их словам, тиляпия неприхотлива и растет довольно быстро. За полгода мальки превращаются в крупную рыбу.

– В трех бассейнах содержится 750 особей. Рыба была запущена в ноябре в двухнедельном возрасте и весила всего около трех граммов каждая. В течение шести месяцев мальки набрали массу и сейчас «тянут» на 200 граммов. Максимально они могут набрать 400 граммов за семь месяцев. Первые две недели кормили тиляпию каждые два часа, затем четыре раза в день, рассчитывая количество корма в зависимости от увеличения веса, – рассказала педагог.

Сейчас часть рыбы идет на продажу, так как ей уже тесно в бассейнах. Параллельно запускается следующая партия мальков – процесс беспрерывный. Причем в лаборатории занимаются и соз­данием условий для размножения тиляпии.

Кормят тиляпию специальным сухим, а также зеленым кормом, который выращивается на гидропонике. Короче, на 100 процентов экологически чистый продукт. Неудивительно, что им заинтересовались местные рестораторы. Конкретный покупатель уже нашелся. Владелица одного из кафе Петропавловска с удовольствием откликнулась на предложение Дворца школьников и лично ознакомилась с условиями, в которых разводится рыба.

– Меня впервые пригласили сюда, когда рыбки были еще совсем маленькими. Посмотрела весь процесс. Заинтересовало. Мы в рес­торане используем только натуральные продукты, без добавок и консервантов. А с рыбой в нашем регионе большая проб­лема – качественная только местная речная, либо озерная. А вот свежую экзотическую не достать. Поэтому решили сотрудничать. Будем брать еженедельно небольшими партиями, чтобы не замораживать, а готовить исключительно свежей, – поделилась планами директор кафе Татьяна Завгородняя.

По ее словам, пока планируется закупать по 15 кг рыбы в неделю. Блюда из тиляпии будут включаться в бизнес-ланчи. Кроме того, посетителей обязательно проинформируют, что их заказ выполнен из свежей рыбы, которая обычно водится в тропичес­ких водах Африки, но выращена она в Северном Казахстане в экологически чистых условиях.

Существует огромное количество рецептов приготовления тиляпии нильской. Эту рыбу можно варить, запекать, тушить и жарить на гриле или сковороде. Закупочная цена на рыбку, выращенную петропавловскими школьниками, пока обсуждается. Рыночная же цена тиляпии нильской составляет в среднем 1,5 тыс. тенге за кило.

Кстати, во Дворце школьников в той же лаборатории выращивают и микрозелень. Рестораны и кафе во всем мире широко используют ее при приготовлении блюд высокой кухни и для декорирования готовых блюд. Петропавловская лаборатория современных технологий готова предложить такой экопродукт местным рестораторам. А вслед за ним и натуральные, выращенные без химии овощи.

Это сотрудничество будет выгодно всем. Школьники, занимающиеся в лаборатории, приобщатся не только к науке, но и к бизнесу, научатся производить и сбывать, развивая в себе жилку предпринимательства. Заведения питания получат органические продукты по приемлемой цене. А клиенты кафе-ресторанов смогут насладиться едой, приготовленной из свежих, натуральных ингредиентов.