Токаев и Алиев встретили контейнерный поезд из Сианя в Апшерон

Лидеры двух стран выразили признательность всем казахским и азербайджанским специалистам за продуктивную совместную работу

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев приняли участие посредством телемоста в церемонии прибытия контейнерного блок-поезда с нового казахско-китайского транспортно-логистического центра в Сиане на станцию Апшерон (Азербайджан) по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Данному событию предшествовали открытие казахстанского терминала и запуск первого поезда сообщением Китай – Казахстан – Азербайджан 28 февраля текущего года.

В торжественной речи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сегодня, в условиях глобальной геополитической турбулентности, выстраивается новый транспортно-логистический каркас Евразии. По его мнению, ключевую роль в этом процессе играет тесное и плодотворное сотрудничество Казахстана и Азербайджана. Совместными усилиями расширяется торгово-экономический потенциал двух стран.

В свою очередь Ильхам Алиев поздравил транспортников с этим знаменательным событием. Он отметил, что Казахстан и Азербайджан активно работают над укреплением взаимодействия по многим направлениям сотрудничества, включая транзитно-транспортную сферу.

В заключение лидеры двух стран выразили признательность всем казахским и азербайджанским специалистам за продуктивную совместную работу и пожелали им дальнейших успехов.