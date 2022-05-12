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Президент
Токаев утвердил поправки в закон о республиканском бюджете на 2022–2024 годы

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Поправки разработаны в связи с уточнением прогноза макроэкономических показателей в рамках Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022–2026 годы. 

Как сообщалось ранее, на реализацию поручений Президента РК предусмотрено 1 793 730 млн тенге, из них на устранение последствий январских событий – 37 232 млн тенге, на повышение боевой готовности и оснащенности силовых структур и органов по чрезвычайным ситуациям – 441 260 млн тенге, на мероприятия по повышению доходов населения – 197 106 млн тенге, расходы на развитие регионов – 475 776 млн тенге, на мероприятия в рамках Плана обеспечения продовольственной безопасности – 238 014 млн тенге.

Также поправки коснутся реализации мероприятий программных документов на 98 572 млн тенге. Дополнительные расходы будут направлены на развитие местных и республиканских дорог, а также на мероприятия в области водных ресурсов. На индексацию социальных выплат предусматривается 117 026 млн тенге, на расходы, связанные с изменением курса доллара к тенге – 56 207 млн тенге.

Номинальный ВВП в 2022 году прогнозируется в объеме 91 543,9 млрд тенге, что выше одобренного прогноза на 4 468,3 млрд тенге.

ВВП на душу населения составит 10 332,4 долларов США.

Дефицит республиканского бюджета на 2022 год определен в размере 2 978 262 832 тыс. тенге или 3,3 % к оценке ВВП.

Уточненный прогноз доходов республиканского бюджета (без поступления трансфертов) на 2022 год определен в сумме 10 162 255 919 тыс. тенге с увеличением на 954 816 610 тыс. тенге против утвержденного плана.

Увеличение доходов республиканского бюджета против утвержденного плана прогнозируется на 1 420 666 087 тыс. тенге. Снижение доходов - на 465 849 477 тыс. тенге.

Текст закона публикуется в печати.

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