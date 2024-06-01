Токаев посетил Центр детской неотложной медицинской помощи

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Глава государства осмотрел новый корпус Центра детской неотложной медицинской помощи, сообщает Акорда.

Здание построено в соответствии с международными стандартами Emergency и рассчитано на прием более 500 пациентов в сутки согласно триаж-системе. Корпус включает 26 коек реанимации и интенсивной терапии, 4 операционных блока, а также диагностическое отделение.

Президенту представили кабинеты диагностики, отделение интенсивной терапии для младенцев и операционные.

Заместитель акима города Алматы Асем Нусупова рассказала президенту, что данный детский стационар, построенный в 1965 году, является клинической базой кафедры педиатрии Казахского национального медицинского университета имени С.Асфендиярова. Здесь получают лечение дети не только из Алматы, но и из всех регионов Казахстана. Больница является единственным центром по хирургической коррекции таких врожденных пороков развития, как атрезия пищевода, диафрагмальная грыжа, рахишизис, гастрошизис и другие.

За последние три года количество обращений в приемное отделение Центра увеличилось на 30%. В настоящее время разрабатывается план по реконструкции клиники. В частности, будут капитально отремонтированы все старые корпуса и открыты отделения реабилитации, отоларингологии, офтальмологии, челюстно-черепной хирургии. В результате количество коек в больнице увеличится с 350 до 470. Модернизация позволит расширить спектр медицинских услуг и обеспечит качество на уровне международных стандартов.

Глава государства пожелал успехов в деятельности Центра и подарил коллективу 2 реанимобиля и интерактивную доску.