Токаев поздравил эмира Кувейта с национальным праздником

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Мишааля аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха с Национальным днем Государства Кувейт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Казахстана в своей телеграмме подчеркнул, что Кувейт благодаря политическим и экономическим достижениям пользуется высоким авторитетом на Ближнем Востоке и в исламском мире.

Глава государства выразил уверенность, что многогранное сотрудничество Казахстана и Кувейта, основанное на узах традиционной дружбы и взаимопонимания, будет и впредь развиваться на благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал шейху Мишаалю аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху успехов в его ответственной деятельности, а братскому народу Кувейта – процветания и благополучия.