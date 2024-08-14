Токаев вручил ордена спортсменам и тренерам национальной сборной

Кроме того, благодарность президента объявлена главному тренеру национальной сборной по пулевой стрельбе Ольге Довгун и советнику президента Международной федерации дзюдо Асхату Житкееву, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Указом президента Касым-Жомарта Токаева группа спортсменов и тренеров национальной сборной за высокие спортивные достижения на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже награждена государственными наградами:
Орденом «Барыс» І степени:
1. Сметов Елдос Бактыбайулы – спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, Жамбылская область;
Орденом «Барыс» ІІІ степени:
1. Мельниченко Юрий Васильевич – тренер РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, Карагандинская область;
Орденом «Парасат»:
1. Джилгелдиев Галымжан Джамбулбекович – тренер КГКП «Школа высшего спортивного мастерства», Жамбылская область;
2. Еркебаев Аскар Берикбаевич – тренер РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Астана;
3. Жадраев Демеу Нурдаулетович – спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, область Жетісу;
4. Ким Александр Томович – тренер РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
5. Коныратов Боранбек Темиргалиевич – тренер КГУ «Областная школа высшего спортивного мастерства», Алматинская область;
6. Курбанов Нариман Хусанжанович – спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
7. Курбанов Хусанжан Шарипович – тренер РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
8. Қырғызбаев Ғұсман Даниярұлы – спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
9. Оралбай Нурбек Рахатулы – спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Астана;
10. Сулейменов Нурбол Нуриевич – тренер РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
Орденом «Құрмет»:
1. Альсенов Алмаз Женысович – советник президента Международной федерации дзюдо, город Астана;
2. Камеков Долкунжан Турсунович – тренер РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
3. Қызайбай Назым Абайқызы – спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
4. Ле Александра Георгиевна – спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
5. Насиев Ермек Кадырбекович – старший тренер ГККП «Специализированная школа высшего спортивного мастерства», город Алматы;
6. Насонов Геннадий Романович – старший тренер ГККП «Специализированная школа высшего спортивного мастерства», город Алматы;
7. Сатпаев Ислам Назарғожаұлы – спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
8. Скиба Вероника Викторовна – старший тренер ГККП «Специализированная школа высшего спортивного мастерства», город Алматы.