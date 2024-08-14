Токаев вручил ордена спортсменам и тренерам национальной сборной

Президент , Олимпиада
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Кроме того, благодарность президента объявлена главному тренеру национальной сборной по пулевой стрельбе Ольге Довгун и советнику президента Международной федерации дзюдо Асхату Житкееву, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

фото: kazpravda.kz

Указом президента Касым-Жомарта Токаева группа спортсменов и тренеров национальной сборной за высокие спортивные достижения на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже награждена государственными наградами:

Орденом «Барыс» І степени:

1. Сметов Елдос Бактыбайулы – спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, Жамбылская область;

Орденом «Барыс» ІІІ степени:

1. Мельниченко Юрий Васильевич – тренер РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, Карагандинская область;

Орденом «Парасат»:

1. Джилгелдиев Галымжан Джамбулбекович – тренер КГКП «Школа высшего спортивного мастерства», Жамбылская область;

2. Еркебаев Аскар Берикбаевич – тренер РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Астана;

3. Жадраев Демеу Нурдаулетович – спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, область Жетісу;

4. Ким Александр Томович – тренер РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

5. Коныратов Боранбек Темиргалиевич – тренер КГУ «Областная школа высшего спортивного мастерства», Алматинская область;

6. Курбанов Нариман Хусанжанович – спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

7. Курбанов Хусанжан Шарипович – тренер РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

8. Қырғызбаев Ғұсман Даниярұлы – спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

9. Оралбай Нурбек Рахатулы – спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Астана;

10. Сулейменов Нурбол Нуриевич – тренер РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

Орденом «Құрмет»:

1. Альсенов Алмаз Женысович – советник президента Международной федерации дзюдо, город Астана;

2. Камеков Долкунжан Турсунович – тренер РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

3. Қызайбай Назым Абайқызы – спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

4. Ле Александра Георгиевна – спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

5. Насиев Ермек Кадырбекович – старший тренер ГККП «Специализированная школа высшего спортивного мастерства», город Алматы;

6. Насонов Геннадий Романович – старший тренер ГККП «Специализированная школа высшего спортивного мастерства», город Алматы;

7. Сатпаев Ислам Назарғожаұлы – спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

8. Скиба Вероника Викторовна – старший тренер ГККП «Специализированная школа высшего спортивного мастерства», город Алматы. 

#Токаев #орден #ОИ2024

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