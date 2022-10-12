Фото пресс-службы Президента РК
Президент
Токаева зарегистрировали кандидатом в президенты Казахстана
Диасов Ораз
корреспондент

На заседании Центризбиркома объявили об официальной регистрации Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата в президенты Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Все документы, предусмотренные пунктом 5 статьи 59 выборного законодательства получены в установленный законом срок. Таким образом, все процедуры, необходимые для регистрации кандидата в президенты РК, соблюдены», - сказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

В свою очередь секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман сообщил, что согласно пункту 2 статьи 54 закона "О выборах" процедура установления свободным владением государственным языком не распространяется на действующего президента, кандидатура которого выдвинута на следующий срок полномочий.

"Согласно протоколам территориальных избирательных комиссий доверенными лицами в поддержку кандидата в Президенты РК были собраны подписи 399 809 граждан во всех регионах Казахстана, из них на сегодня проверены 141 045, достоверными признаны 140 167", - озвучил данные секретарь.

Для вручения удостоверения кандидата в президенты РК Токаева Касым-Жомарта Келевича приглашается доверенное лицо кандидата - спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

Популярное

Все
Развитие госуправления: промежуточные итоги и необходимые реформы
В Казахстане предлагают применять принудительный труд в качестве административного наказания
В Кызылорде из-за невнимательности чиновников бизнес-леди оштрафовали на 600 тыс. тенге
Старая сказка на новый лад
Свыше 11 тыс. граждан с ограниченными возможностями получат финансовую помощь в Актау
Модницам на заметку
Овощи круглый год
Суд да дело
Ориентир – Новый Казахстан
Время решительных мер
На земле отцов
Принципиальный шаг в новую эпоху
В условиях высоких инфляционных ожиданий
Расширяются связи
Кто отправится в Глазго
Сломанные судьбы
Многое нужно наверстать
Крупнейшая в Центральной Азии
Из-за аварии на скважине водозабора больше недели без воды оставался крупный жилой массив близ Алматы
Тариф для ускорения
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
Экономическое развитие немыслимо без науки
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
UNESCO чествовала Ахмета Байтурсынова
Застали с рачком
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
Игорь Лепеха стал заместителем министра внутренних дел Казахстана
Указ Президента Республики Казахстан
Алихан Смаилов: Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран
Указ Президента Республики Казахстан
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
В чем заключена сила Казахстана, объяснил президент Токаев
СВМДА: вызовы и перспективы трансформации
Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
Токаев посетил гимназию имени Абая для одаренных детей в Павлодаре
Токаев: Я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Закон Республики Казахстан
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество
Президент Турции прибыл в Казахстан
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Касым-Жомарт Токаев принял сингапурскую делегацию
Президент , Культура
Токаев выразил соболезнования родным и близким профессора Ш…
Президент , Международное сотрудничество , Экономика
Президент: Ставим цель оживить торговлю между Казахстаном и…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]