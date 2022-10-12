Токаева зарегистрировали кандидатом в президенты Казахстана

На заседании Центризбиркома объявили об официальной регистрации Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата в президенты Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Все документы, предусмотренные пунктом 5 статьи 59 выборного законодательства получены в установленный законом срок. Таким образом, все процедуры, необходимые для регистрации кандидата в президенты РК, соблюдены», - сказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

В свою очередь секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман сообщил, что согласно пункту 2 статьи 54 закона "О выборах" процедура установления свободным владением государственным языком не распространяется на действующего президента, кандидатура которого выдвинута на следующий срок полномочий.

"Согласно протоколам территориальных избирательных комиссий доверенными лицами в поддержку кандидата в Президенты РК были собраны подписи 399 809 граждан во всех регионах Казахстана, из них на сегодня проверены 141 045, достоверными признаны 140 167", - озвучил данные секретарь.

Для вручения удостоверения кандидата в президенты РК Токаева Касым-Жомарта Келевича приглашается доверенное лицо кандидата - спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.