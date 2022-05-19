Том Круз получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля

Организаторы Каннского кинофестиваля преподнесли новый сюрприз популярному актеру Тому Крузу, вручив ему почетную Золотую пальмовую ветвь. Об этом они сообщили в среду в своем Twitter, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Тому Крузу вручена почетная Золотая пальмовая ветвь прямо перед началом показа фильма "Топ Ган: Мэверик" ("Top Gun: Maverick")", - говорится в сообщении.

Эта редкая награда присуждается в исключительных случаях и обычно венчает всю карьеру лауреата. Круз уже третий американский актер, удостоенный этого отличия в последнее время - ранее обладателем такой награды стали Форест Уитакер и Джоди Фостер.

59-летний Круз вернулся в Канны впервые после 30-летнего отсутствия, чтобы быть на премьере "Топ Ган: Мэверик" ("Top Gun: Maverick").

Устроители подготовили для него серию сюрпризов. Ему было поручено провести мастер-класс, собравший 1 тыс. поклонников кино. Кроме того, звезду американского кинематографа, сыгравшего летчика Питера "Мэверик" Митчела в картине "Топ Ган" и ее сиквеле "Топ Ган: Мэверик", приветствовала пилотажная группа "Патруль де Франс".