Стартовал прием заявок на конкурс традиционных исполнителей имени Амре Кашаубаева

Культура

Заявки принимаются до 15 сентября

Фото: Минкультуры

Стартовал прием заявок на Республиканский конкурс традиционных исполнителей имени Амре Кашаубаева, который пройдет с 25 по 27 октября в Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Минкультуры

Заявки принимаются до 15 сентября. К участию допускаются исполнители в возрасте от 20 до 35 лет – победители конкурсов областного уровня, городов республиканского значения и столицы. Обладатели Гран-при конкурса прошлых лет участвовать повторно не могут.

Предварительный отбор пройдет по видеозаписям двух произведений из утвержденного перечня песен из репертуара Амре Кашаубаева. Запись должна быть сделана стационарной камерой без монтажа и дополнительной обработки звука.

Список участников основного этапа опубликуют до 25 сентября. Очные прослушивания состоятся в два тура. В каждом из них конкурсанты исполнят одно произведение из репертуара Амре Кашаубаева и два по собственному выбору. Песни из репертуара певца в двух турах не должны повторяться. Конкурс завершится 27 октября гала-концертом и церемонией награждения.

#культура #конкурс #Амре Кашаубаев

Популярное

Все
На высоком профессиональном уровне
После ремонта – снова ремонт?
Дрон патрулирует Балхаш
Спрос превышает предложение
Предсказать землетрясение за сутки
Как привить культуру чтения детям?
Создают IT-сообщество
ИИ: от изучения – к практическому применению
Рыбные запасы увеличатся
Используется кластерный подход
С грядки – на прилавок
На стареньких авто – через полмира
Готовь рюкзак летом
В Аршалы снова празднуют новоселья
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Малахова Д. М.
Воплощение конституционного принципа равных возможностей
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Сагимбаева Е. А.
Потенциал науки для сильных регионов
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Сулейменова Т. М.
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Ластаева А. Е.
Конституция и региональное развитие
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Перспективы медных переделов
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
На основе принципа «Закон и Порядок»
Высокий международный интерес
Рассмотрена текущая ценовая ситуация
Курсай. Двенадцать лет спустя
Глава МЧС доложил Токаеву о работе министерства
Журналистам напомнили о правилах работы в день выборов в Курултай
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников I Форума волонтеров СНГ
Дастан Сатпаев – в «Бернли»
Учебные программы пересмотрели в Казахстане: какие предметы появятся в школах
На страже цифровых границ
Национальные проекты: обновляется инфраструктура, развивается соцсфера
Казахстан вошел в число самых безопасных стран для туристов
В ритме вальса
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Курултай: логика преемственности и ответственности
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Когда молчание делает соучастником преступления
Новый центр для научных проектов
Комфортный отдых без ущерба для природы
Стартовала акция «Дорога в школу»
Казахстанский финал в Японии
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения

Читайте также

Международный конкурс баянистов и аккордеонистов стартовал …
В Казахстане продолжается конкурс на соискание молодежной п…
В Пекине представили фотовыставку об истории и культурном н…
МКИ и Смитсоновский институт расширяют культурное сотруднич…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]