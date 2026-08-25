Стартовал прием заявок на конкурс традиционных исполнителей имени Амре Кашаубаева

Фото: Минкультуры

Стартовал прием заявок на Республиканский конкурс традиционных исполнителей имени Амре Кашаубаева, который пройдет с 25 по 27 октября в Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Заявки принимаются до 15 сентября. К участию допускаются исполнители в возрасте от 20 до 35 лет – победители конкурсов областного уровня, городов республиканского значения и столицы. Обладатели Гран-при конкурса прошлых лет участвовать повторно не могут.

Предварительный отбор пройдет по видеозаписям двух произведений из утвержденного перечня песен из репертуара Амре Кашаубаева. Запись должна быть сделана стационарной камерой без монтажа и дополнительной обработки звука.

Список участников основного этапа опубликуют до 25 сентября. Очные прослушивания состоятся в два тура. В каждом из них конкурсанты исполнят одно произведение из репертуара Амре Кашаубаева и два по собственному выбору. Песни из репертуара певца в двух турах не должны повторяться. Конкурс завершится 27 октября гала-концертом и церемонией награждения.