Топливная зависимость

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Михаил Тё, Жамбылская область

Повышение цен на горюче-смазочные материалы сулит серьезные проблемы строительному бизнесу.

Об этом было заявлено на заседании отраслевого совета в сфере строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региональной палаты предпринимателей, прошедшем под председательством заместителя акима области Ерболата Ибрайханова и главы отраслевого совета Марата Рахимбердиева.

– Главный вопрос для строителей, работающих в рамках госпрограмм, – рост цен на ГСМ. Почему местные власти, зная об этой проблеме, а мы ее озвучивали еще полгода назад, не приняли соответствующих мер? Просим довести информацию о наших трудностях до Правительства, чтобы повышение было хотя бы поэтапным. К примеру, моей компании поставили ограничение на солярку в четыре тысячи литров в месяц, хотя в день она потребляет три тысячи... Структурам, занимающимся строительством дорог, нужно еще больше, поскольку у них 80% работ связано с техникой, – высказался Марат Рахимбердиев.

Эту проблему поднял и директор ТОО «Тараз-Петрол-Сервис» Есей Мухиев. В свою очередь заместитель акима области Ерболат Ибрайханов пообещал, что не оставит поднятые вопросы без внимания, и они будут озвучены в Министерстве энергетики и Агентстве по защите и развитию конкуренции.

– В Жамбылской области объем пот­ребности в ГСМ составляет порядка 11–12 тысяч тонн, а выделяется всего четыре тысячи, естественно, остальную часть придется докупать по коммерческой цене. Создавали рабочую группу для прозрачности распределения горючего внутри области. Если будем работать точечно с каждым, думаю, придем к конструктивному диалогу, – выразил уверенность Ерболат Ибрайханов.

Между тем представители предприятий ТОО «Арайстроймаркет», «Айя Сервис» и «Рауан» рассказали о дефиците битума, который возник по причине подорожания горюче-смазочных материалов.

В результате обсуждения проблемы палате предпринимателей региона совместно с акиматом области во избежание остановки исполнения проектов рекомендовано рассмотреть возможность предоставления льготных ГСМ и дизельного топлива для предприятий в сфере строительства, исполняющих госзаказ по возведению социального жилья. Предложена уже апробированная схема по примеру фермерских и крестьянских хозяйств, получающих удешевленное дизельное топливо во время весенне-полевых и уборочных работ.

#цены #строительство #ГСМ #Жамбылскаяобласть

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