Торговые ограничения в отношении Казахстана не имеют смысла – Даррен Спинк

США, Политика, Мнения
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Даррен Спинк
научный сотрудник «Henry Jackson Society» (США)

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Переизбрание Дональда Трампа может открыть новые возможности для сотрудничества США и Центральной Азии. Реализм возвращается. После четырёх лет возвышенного идеализма администрации Байдена, в течение которых возглавляемый США однополярный мировой порядок распался, а на смену ему пришла хаотичная многополярность, обе стороны Атлантики вновь обращаются к реальной политике (realpolitik). Задержки в цепочках поставок, раздвоение технологических секторов и ограниченный доступ к природным ресурсам вынудили трансатлантическое партнёрство пересмотреть свою коммерческую стратегию.

По мере того, как Вашингтон, Лондон и их ближайшие союзники работают над разделением со стратегическими конкурентами и укреплением устойчивости цепочек поставок, переизбрание Дональда Трампа может открыть новые возможности для сотрудничества США в Центральной Азии. Это изменение имеет значительные последствия, особенно в таких секторах, как коммуникации, энергетика и стратегические минералы, где национальные интересы США совпадают с региональными возможностями.

Бывший сотрудник Совета национальной безопасности Трампа доктор Эрик Руденшольд пишет: «Новые возможности для Соединённых Штатов, особенно в расширении американского делового сектора в Центральной Азии, могут оказаться непреодолимо привлекательными для нового руководства и его лидера-бизнесмена».

Тем не менее, устойчивое и расширенное американское торговое сотрудничество с регионом, вероятно, останется невозможным до тех пор, пока Соединённые Штаты не предоставят постоянные нормальные торговые отношения (PNTR) крупнейшей экономике Центральной Азии – Казахстану с его значительными природными ресурсами.

Раздел 402 Закона США о торговле 1974 года запрещает правительству США нормализовать торговые отношения с развивающимися рынками, ограничивающими эмиграцию. Исследовательская служба Конгресса (CRS) подчеркивает, что «Конгресс принял этот закон в ответ на ограничения эмиграции из Советского Союза, которые непропорционально затрагивали евреев».

Как отмечает HJS, «в результате принятия законодательства полтора миллиона советских евреев эмигрировали в США и Израиль». После распада СССР бывшие советские республики Армения, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Россия (до 2022 года) и Украина вышли из-под действия поправки, получив PNTR. Казахстан, наряду с Азербайджаном, Таджикистаном и Узбекистаном, хотя и соответствует требованиям поправки Джексона-Вэника, продолжает получать лишь временные, ежегодные нормализованные торговые отношения. Законопроект, представленный в 118-м Конгрессе конгрессменом Джимми Панеттой (Д-Калифорния) из Комитета по путям и средствам, подтверждает, что Казахстан позволяет своим гражданам свободно эмигрировать.

Большинство евреев Казахстана эмигрировали в США и Израиль после распада Советского Союза. Согласно Всемирному еврейскому конгрессу, еврейская община Казахстана является «стабильной и организованной». Госдепартамент признаёт, что Конституция Казахстана гарантирует свободу вероисповедания, а главный раввин страны Йешая Коэн заявляет, что евреи свободно исповедуют свою веру без страха антисемитизма. Почему же тогда поправка Джексона-Вэника по-прежнему применяется к Казахстану? В августовском отчёте CRS «Казахстан: Информация и вопросы, представляющие интерес для Конгресса» упоминалось, что «заинтересованные стороны утверждают, что поправка Джексона-Вэника предоставляет США рычаги влияния на вопросы прав человека».

Однако это противоречит букве закона, в которой чётко указано, что Раздел 402 касается только ограничений на эмиграцию, а не расплывчатых, неуточнённых вопросов прав человека. Прогресс в демократизации и правах человека в Казахстане продолжается. Были введены законы, направленные на ограничение президентских полномочий, «укрепление представительного управления», борьбу с коррупцией и ужесточение законодательства о домашнем насилии. Безусловно, предстоит ещё многое сделать, так как Казахстан, как и большинство развивающихся демократий, несовершенен.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил: «Любые исторические изменения требуют политической смелости», а реформы Казахстана «открывают новую эру плюрализма». Запад должен поверить Казахстану на слово.

Поскольку США стремятся обеспечить поставки редкоземельных материалов, жизненно важных для обороны и повседневного технологического производства, а также ищут альтернативные маршруты, не обременённые санкциями или влиянием стратегических конкурентов, ставки слишком высоки, чтобы игнорировать усилия Казахстана по реформированию.

Отмена поправки Джексона-Вэника, которую сенатор Крис Мёрфи (Д-Коннектикут) назвал «двусторонним раздражителем», могла бы стать прагматичным признанием 119-м Конгрессом прогресса, достигнутого Казахстаном, и необходимым шагом для укрепления стратегических отношений Америки с Центральной Азией.

 

#Казахстан #политика #экономика #торговля

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