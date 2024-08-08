Товарооборот намечено удвоить

Стороны обсудили вопросы, касающиеся укрепления торгово-экономического сотрудничества, функционирования индустриальной зоны «МЦПК – Центральная Азия», создаваемой на казахстанско-узбекской границе, а также перехода Узбекистана к Правилам определения страны происхождения от 2009 года.

– Для достижения цели по наращиванию товарооборота до 5 миллиардов долларов в ближайшее время и до 10 миллиардов в среднесрочной перспективе необходимо решить актуальные торговые вопросы и найти новые точки рос­та, – отметил Арман Шаккалиев.

В свою очередь Лазиз Кудратов сообщил, что Узбекистан направил уведомление о присоединении к Правилам от 2009 года и планирует завершить этот процесс до конца года. Данный шаг важен именно для достижения цели по увеличению взаимного товарооборота.

Стороны отметили, что одним из важнейших аспектов укрепления отношений между Казахстаном и Узбекистаном является приграничное сотрудничество в рамках Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия».

Министры двух стран поделились информацией о текущем положении дел, связанном с ходом создания индустриальной зоны. В частности, на данный момент уже определены основные компании, которые начнут практическое осуществление проекта.

Стороны также договорились организовать презентацию проектов на площадке «МЦПК – Центральная Азия» в сентябре нынешнего года.