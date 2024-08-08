Товарооборот намечено удвоить Свежий выпуск 8 августа 2024 г. 3:38 5 Айдар Саятов В Астане состоялась встреча министра торговли и интеграции Казахстана Армана Шаккалиева и министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова. фото c Telegram-канала Министерства торговли и интеграции Стороны обсудили вопросы, касающиеся укрепления торгово-экономического сотрудничества, функционирования индустриальной зоны «МЦПК – Центральная Азия», создаваемой на казахстанско-узбекской границе, а также перехода Узбекистана к Правилам определения страны происхождения от 2009 года. – Для достижения цели по наращиванию товарооборота до 5 миллиардов долларов в ближайшее время и до 10 миллиардов в среднесрочной перспективе необходимо решить актуальные торговые вопросы и найти новые точки роста, – отметил Арман Шаккалиев. В свою очередь Лазиз Кудратов сообщил, что Узбекистан направил уведомление о присоединении к Правилам от 2009 года и планирует завершить этот процесс до конца года. Данный шаг важен именно для достижения цели по увеличению взаимного товарооборота. Стороны отметили, что одним из важнейших аспектов укрепления отношений между Казахстаном и Узбекистаном является приграничное сотрудничество в рамках Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия». Министры двух стран поделились информацией о текущем положении дел, связанном с ходом создания индустриальной зоны. В частности, на данный момент уже определены основные компании, которые начнут практическое осуществление проекта. Стороны также договорились организовать презентацию проектов на площадке «МЦПК – Центральная Азия» в сентябре нынешнего года. #казахстан #Узбекистан #торговля #товарооборот