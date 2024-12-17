Трамп депортирует из США 1 млн человек – Bloomberg

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В приоритетную группу входят мигранты, которые совершили преступления или получили окончательное постановление о выдворении из страны

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на его советников, избранный президент США Дональд Трамп планирует выслать из страны 1 млн человек на первых этапах реализации политики по депортации мигрантов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По их информации, в приоритетную группу входят мигранты, которые совершили преступления или получили окончательное постановление о выдворении из страны, не добившись убежища.

Трамп уже обсуждал проблему мигрантов с лидерами Мексики и Сальвадора, но не детально. Как сообщили агентству источники, теперь переходная команда избранного президента через неофициальные каналы работает с представителями властей Мексики и Сальвадора. Они хотят добиться их согласия принять часть из миллионов нелегальных мигрантов, которых Трамп хочет выдворить в рамках плана массовой депортации. Эти усилия направлены на то, чтобы новая администрация могла как можно быстрее приступить к реализации одного из основных предвыборных обещаний политика.

Как отмечает агентство, Вашингтону необходимо заручиться согласием третьих стран на прием мигрантов, потому что значительная их часть имеет гражданства стран, с которыми у США плохие отношения, таких как Куба, Венесуэла, Никарагуа. В Мехико уже заявляли, что готовы принимать только своих граждан в случае депортации из США.

В правительствах Мексики и Сальвадора агентству не прокомментировали информацию о запросах со стороны представителей Трампа. Иммиграционная и таможенная служба (ICE) не ответила на запрос Bloomberg о количестве лиц, которым грозит депортация из США.

Ранее Трамп в публичных выступлениях неоднократно говорил, что после инаугурации намерен провести самую масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов в американской истории. Миграционный кризис стал одним из ключевых вопросов предвыборной борьбы в США.

Действующий президент США демократ Джо Байден передаст Трампу полномочия главы государства 20 января 2025 года. 

#США #Трамп #депортация #Мигрант

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