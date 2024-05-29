Требования к безопасности игрушек ужесточат в странах ЕАЭС

В технический регламент Таможенного союза вносятся изменения, которые касаются различных видов игрушек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазСтандарт

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Так, в регламент добавлены новые категории игрушек, такие как ароматизированные игрушки, мягконабивные игрушки, погремушки, летающие игрушки, набор для изготовления парфюмерно-косметической продукции (косметический набор), электромеханическая игрушка, устройство воспроизведения фонограмм, набор для развития вкусовых навыков (вкусовой набор) и другие.

Теперь запрещено использование натурального меха, кожи, стекла, фарфора и ворсованных материалов (резины, картона и бумаги), а также набивочных гранул размером 3 мм и менее без внутреннего чехла в игрушках для детей до 3 лет.

Новые изменения вводят запрет на утечку жидкого наполнителя, ограничивают содержание твердых или острых инородных предметов в наполнителе мягконабивных игрушек и обязывают предоставлять собственную упаковку для игрушек, которые поставляются вместе с пищевыми продуктами или продаются вместе с ними.

Изменения в технический регламент вступят в силу до конца текущего года.