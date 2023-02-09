Токаев поручил Правительству направить гуманитарную помощь Сирии

Президенту рассказали об участии казахстанских спасателей в поисково-спасательных работах в регионах Турции.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства был проинформирован об участии казахстанских спасателей в поисково-спасательных работах в регионах Турции, пострадавших от разрушительного землетрясения.

Несмотря на сложные условия, сотрудники МЧС проявляют высший уровень профессионализма и успешно выполняют поставленные задачи в тесном взаимодействии с местными властями. К настоящему времени удалось спасти 4 выживших.

По поручению главы государства группа спасателей и кинологический расчет сегодня рано утром прибыла в город Хатай с целью поиска пропавших граждан Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил рабочий настрой казахстанских спасателей и пожелал им удачи.

Президент также поручил Правительству направить гуманитарную помощь Сирии по линии Организации исламского сотрудничества.