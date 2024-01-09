Трещин все больше

На трассе между Карагандой и Темиртау, где нередко происходят аварии со смертельным исходом, дорожная полиция хочет установить скоростемеры, чтобы умерить пыл любителей погонять. Но… не может. Проблема в том, что дорога, которую реконструировали и «одели» в бетон пять лет назад, до сих пор не сдана в эксплуатацию.

По документам она проходит как незавершенный объект, хотя никаких работ на нем давно не ведется. «Казахстанская правда» уже в течение двух лет поднимает эту проблему, но она не решается.

– К сожалению, на построенном автобане Караганда – Темиртау имеется множество дефектов в виде трещин и деформации бетонных плит, – констатирует директор карагандинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Ерлан Жумагулов. – В связи с этим сегодня не представляется возможным ввести ее в эксплуатацию.

Тянется эта история с 2017 года, когда начались реконструкция и расширение трассы Караганда – Темиртау протяженностью 13 км. Заказчиком выступила нацкомпания «КазАвтоЖол», поскольку дорога является частью транс­портного коридора Центр – Юг, соединяющего столицу с южным регионом страны.

Тендер выиграла дорожно-строи­тельная компания с хорошей репутацией и большим опытом – ТОО «СейСер». Ей достался солидный подряд, ведь проектная стоимость работ составила более 6 млрд тенге. За год подрядчик обустроил новую насыпь, уложил дорожную одежду и залил цементобетонное покрытие слоем в 27 см.

Дорога простояла зиму. А весной на ней стали проступать трещины. Если в 2019 году заказчик насчитал 240 растрескавшихся бетонных плит, то к лету 2022-го их количество перевалило за 600. И с каждым месяцем дефектов становится все больше.

В 2020 году специалисты «КаздорНИИ» проводили обследование дороги, чтобы выяснить, почему

появляются дефекты. Они замеряли толщину бетона, ширину трещин, глубину деформационных швов, снимали бетонные плиты и даже вскрывали дорожную одежду. В результате эксперты установили три основные причины. Первая – переувлажнение дополнительного слоя основания и земляного полотна. Вторая – несвоевременная герметизация трещин. Третья – несоблюдение технологии строи­тельства с учетом температуры воздуха окружающей среды при укладке цементобетонного покрытия.

Получается, виноватыми оказались не только подрядчики, но и проектировщики. Последние недооценили уровень увлажненности грунтов, на которых строилась дорога, и заложили в проект неподходящие материалы. В частности, речь идет о дресве. Она, в сухом состоянии похожая на щебень, под воздействием воды размягчается и превращается в «тесто», в результате чего дорожное полотно становится нестабильным.

Этот и другие аргументы озвучивались во время судебных разбирательств, но в итоге крайним оставили только подрядчика. «Каз­АвтоЖол» расторг с ним договор. А суд обязал компанию «СейСер» заделать небольшие трещины и заменить 240 дефектных бетонных плит за свой счет.

Она начала работу, но не смог­ла ее завершить из-за сложного финансового положения. В итоге подрядчик обанкротился, а новая трасса так и осталась со старыми трещинами.

– Несмотря на то что дорога Караганда – Темиртау не принята в эксплуатацию, обслуживающая компания «КазСервис» ведет работу по устранению дефектов, – сообщил директор карагандинского филиала АО «НК «КазАвтоЖол». – В 2023 году эксплуатационщики заливали трещины в бетоне мас­тикой, скрепляли плиты специальными скобами. Мы уже зак­рыли около 20 тысяч погонных метров трещин. Когда эта работа завершится, мы подсчитаем стои­мость работ и подадим в суд на подрядчика.

Правда, вариант этот видится весьма сомнительным. Ведь дорожно-строительная компания «СейСер», как уже было сказано, сейчас проходит процедуру банкротства. Денег с нее не взыщешь, по крайней мере, в ближайшее время. А состоя­ние трассы Караганда – Темиртау ухудшается год от года, повышая риск аварий.

Судя по всему, у нацкомпании «КазАвтоЖол» нет четкого плана по спасению дороги, в которую закопаны миллиарды тенге. Нельзя исключать, что через несколько лет ее придется ремонтировать заново. Если это произойдет, то, по словам специалистов-дорожников, целесообразно будет избавиться от бетонного покрытия и закатать трассу в асфальт. Так выгоднее и безопаснее для участников дорожного движения.