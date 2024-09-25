Трудовые мигранты прибывают в Казахстан из Китая, Узбекистана и Турции

В Казахстане официально работает 14 346 иностранцев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Большинство из них заняты в сферах: строительства – 4 905 человек, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 870 человек, административное и вспомогательное обсуживание – 1 503 человек, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 361 человек, обрабатывающей промышленности – 1 337 человек.

Трудовые мигранты, в основном, приезжают из четырех стран: Китай – 3 267 человек, Узбекистан – 2 080 человек, Турция – 946 человек, Индия – 885 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 812 работодателей, которые привлекают на работу иностранцев. На них работают более 391,7 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,8% от общей численности работников.

Если судить по квалификации, то 577 разрешений выдано для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 591 разрешение для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной иностранной рабочей силы относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 5 190 и 636 человек соответственно.

Также на сезонные работы привлечены 1 924 человека, а в рамках корпоративного перевода – 3 428 человек.

Напомним, Минтруда ежегодно устанавливает квоту на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 21,5 тыс. единиц.