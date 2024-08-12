Цена золотых медалей Олимпиады в Париже достигла рекордного уровня

Олимпиада
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Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

Это стало возможным благодаря резкому росту стоимости металлов на мировых рынках, сообщает Championat.com

Фото: Reuters

Цены также существенно выросли в этом году на серебро, которое составляет не менее 92,5% веса золотых медалей.

Медали, которые продаются, могут стоить намного больше, чем их металлическая стоимость. Одна из золотых медалей Джесси Оуэнса из Берлина 1936 года ушла с молотка почти за $ 1,5 млн на аукционе в 2013 году.

Сообщается, что олимпийцы не склонны переплавлять или продавать свои медали, которые в этом году также содержат небольшой кусочек Эйфелевой башни. Более прибыльными являются подарки, которые страны дарят победившим спортсменам.

Напомним, 11 августа состоялась торжественная церемония закрытия Олимпиады в Париже.

 

#олимпиада #медаль #стоимость #золото

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