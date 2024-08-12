Олимпийские игры в Париже официально завершены

Мэр Парижа Анн Идальго передала олимпийский флаг главе Лос-Анджелеса Карен Басс
Сегодня, в ночь на 12 августа, состоялась торжественная церемония закрытия Олимпийских игр в Париже. Она прошла на знаменитом французском стадионе «Стад де Франс», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Организаторы представили красочную шоу-программу. Режиссер Тома Жолли по своей задумке сделал уклон на визуальной, хореографической и акробатической составляющей. На сцене выступили Phoenix, Kavinky, пианист Ален Рош.
В официальной части приняли участие глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах, президент оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге. После их обращения к спортивному сообществу был спущен олимпийский флаг. Его мэр Парижа Анн Идальго передала главе Лос-Анджелеса Карен Басс. Именно в этом американском городе пройдут Олимпийские игры в 2028 году. Затем Томас Бах официально объявил о закрытии Олимпиады-2024.
Глава МОК вместе с французским пловцом Маршаном и спортсменами с разных континентов Михаином Лопесом, Элиудом Кипчоге, Синди Нгамбой, Тедди Риннером, Эммой Маккион, Сунь Инша задули олимпийский огонь.
Олимпийские игры-2024 в Париже официально завершены.
Добавим, что Казахстан на прошедших Играх завоевал одно золото, три серебра и три бронзы. Всего на Игры-2024 смогли квалифицироваться 80 казахстанских атлетов в 25 видах спорта.
Знаменосцами сборной Казахстана выступили гимнастка Эльжана Таниева и таеквондист Батырхан Толеугали.
Победителями Олимпиады стали США, они завоевали 126 медалей - 40 золотых, 44 серебряные и 42 бронзовые.
Второе место занял Китай с 91 медалью - 40 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовые.
Япония расположилась на третьей позиции, завоевав 45 медалей - 20 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых.
На четвертом месте - Австралия с 53 медалями, и топ-5 замыкает Франция - 64 медали.
Фото: Сали Сабиров, Владислав Семенов, Getty Images