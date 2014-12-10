Цены на бензин снижены в Казахстане

В Казахстане снижены цены на горюче-смазочные материалы. Соответствующий приказ подписал министр энергетики РК Владимир Школьник, сообщает Kazpravda.kz
с ссылкой на пресс-службу МЭ РК. Документ сегодня вступил в силу.
"10 декабря 2014 года опубликован и вступил в силу Приказ министра энергетики РК №193 "Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен", – указывается в распространенном пресс-релизе.
Согласно документу, предельная цена, с учетом НДС, на розничную реализацию дизельного топлива составила 107 тенге за литр, Аи-80 – 89 тенге за литр, Аи-92/93 – 115 тенге за литр.
Напомним, ранее о планируемом снижении цен на ГСМ заявил
в Службе центральных коммуникаций первый вице-министр энергетики РК Узакбай Карабалин. По его словам, Минэнерго будет ежемесячно устанавливать
предельные цены ГСМ по согласованию с Министерством национальной экономики РК. Как пояснил вице-министр, большая разница в ценах на рынках, к примеру, России и Казахстана приводит к перетокам значительных объемов топлива.
По информации Карабалина, в России с 1 января 2015 года ожидается введение "налогового маневра" – поэтапное сокращение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным увеличением ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).