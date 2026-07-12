Новые заводы, дороги и вокзалы: какие проекты запустили в Казахстане с начала июля

Экономика

Особое внимание уделяется развитию транспортной и инженерной инфраструктуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала июля в разных регионах страны введены в эксплуатацию новые предприятия, реконструированы объекты инженерной инфраструктуры и завершены крупные строительные проекты, передает Kazpravda.kz.

Одним из самых масштабных проектов стала реконструкция 30 железнодорожных вокзалов по всей стране. На большинстве объектов обновили кровлю, фасады и инженерные сети, а также создали безбарьерную среду с пандусами, лифтами, тактильными дорожками и специализированными кассами.

«В рамках исполнения поручений Президента по развитию инфраструктуры и укреплению промышленного каркаса страны в Казахстане запускаются новые производства и обновляется транспортная сеть», - сообщили в Правительстве.

В Алматинской области завершена реконструкция аварийных участков Большого Алматинского канала имени Д. Конаева общей протяженностью 1,5 километра. После ремонта увеличилась пропускная способность сооружения, сократились потери воды, а водоснабжение улучшилось для сельхозугодий площадью около 33,3 тыс. гектаров.

В Туркестанской области после модернизации введен в эксплуатацию 26-километровый канал «Найман». Здесь забетонировали русло и построили 75 гидротехнических сооружений, что позволит сократить потери воды и повысить эффективность орошения.

В регионе также завершен средний ремонт четырехкилометрового участка автодороги «Туркестан – Кентау – Енбекши – Дихан». Новая дорога должна повысить безопасность движения и пропускную способность. В целом по стране с начала сезона асфальтобетонное покрытие уже уложено на 120 километрах дорог республиканского значения.

Продолжается развитие промышленного потенциала. В специальной экономической зоне Turan начал работу завод ElectroCore по выпуску металлических шкафов для специальной техники. Объем инвестиций составил 1,5 млрд тенге, производственная мощность предприятия - 12 тыс единиц продукции в год, будет создано около 100 рабочих мест.

Еще одним новым предприятием стал завод Kentau Cable Industries, где будут производить до 33 тыс. километров оптического кабеля ежегодно. Инвестиции в проект составили 1,7 млрд тенге, предприятие обеспечит работой 100 человек и позволит покрыть потребности внутреннего рынка.

В Западно-Казахстанской области завершена модернизация Кировского водохранилища. Обновленные гидротехнические сооружения позволят эффективнее регулировать накопление и пропуск паводковых вод, повысив безопасность близлежащих населенных пунктов.

В Актобе открылся современный центр борьбы, где созданы условия для занятий греко-римской и вольной борьбой. Комплекс рассчитан на одновременные тренировки до 200 спортсменов и оснащен современными залами для подготовки и общей физической подготовки.

#экономика #Правительство #проекты

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