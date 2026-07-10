Казахстан и Иран подписали BOT-соглашение о строительстве терминала в порту Шахид-Раджаи

Экономика

Соглашение заключено сроком на 27 лет

Фото: Минторговли

В Иране состоялась торжественная церемония подписания BOT-соглашения  о передаче земельного участка в порту Шахид-Раджаи (г. Бендер-Аббас) для строительства казахстанского транспортно-логистического терминала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли.

От казахстанской стороны соглашение подписал гендиректор Корпоративного фонда QazExportPromotion при АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» Министерства торговли и интеграции Аман Малгаждаров, с иранской стороны - руководитель Организации портов и морского судоходства провинции Хормозгон - начальник СЭЗ «Порт Шахид-Раджаи» Хоссейн Аббас Нежад.

"Соглашение заключено сроком на 27 лет. Из них 2 года отведены на строительство терминала, последующие 25 лет на эксплуатацию объекта. Ввод терминала в коммерческую эксплуатацию запланирован на третий год реализации проекта", - говорится в сообщении.

Реализация данного проекта станет важным этапом в развитии транспортно-логистического сотрудничества между Казахстаном и Ираном. Создание казахстанского терминала в крупнейшем порту Ирана позволит укрепить транзитный потенциал международного транспортного коридора «Север – Юг», повысить устойчивость логистических маршрутов, а также расширить географию экспорта казахстанской продукции за счёт обеспечения эффективного выхода на рынки стран Персидского залива, Южной и Юго-Восточной Азии, а также Восточной Африки.

#Казахстан #соглашение #Иран #термиранл

Популярное

Все
Ради торжества справедливости
Томирис: далекая и близкая
Ставка на транспарентность, цифровизацию и доступность
Марафон казахского кино
Медпункт рядом с домом
С чего начинается Родина...
Мировой опыт – в помощь исследователям
Кто может проводить опросы
«Сказки Заилийского Алатау»
Символы времени и традиций
Золотой столп просвещения
Хорошо в солнечном «Балдаурене»!
Глобальная мобилизация ради системных изменений
Формируется институциональная культура, соответствующая вызовам XXI века
Магия тюльпана
Поет Ишим в многоголосье!
Нет результата? Смените методику!
Стартовал юбилейный сезон проекта «Тіл керуені»
Степной Ушарал меняется
Тайна Көктемір
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси
Основа государственности и общественного согласия
Для спасателей открыли современный фитнес-центр в Астане
В МЧС напомнили казахстанцам правила безопасности при угрозе селя
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Новые объекты военной инфраструктуры открыли в Актюбинской области
Документы по конституционной реформе переданы в Архив Президента
Перезагрузка «Астаны»
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой с ощутимостью в Таразе
Политические партии Казахстана заявили о готовности к избирательной кампании
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Алжира
Новая конфигурация партий: чего ждать от избирательной кампании в Курултай
Этностиль обретает все большую популярность
Полный производственный цикл
Объединить физиков и лириков
Семинар для партий
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы

Читайте также

Совет ЕЭК поддержал предложение Казахстана о продлении срок…
Международные СМИ: Казахстан сохраняет устойчивость на фоне…
Казахстан и Исламский банк развития расширяют стратегическо…
Рост цен замедляется

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]