Казахстан и Иран подписали BOT-соглашение о строительстве терминала в порту Шахид-Раджаи

Фото: Минторговли

В Иране состоялась торжественная церемония подписания BOT-соглашения о передаче земельного участка в порту Шахид-Раджаи (г. Бендер-Аббас) для строительства казахстанского транспортно-логистического терминала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли.

От казахстанской стороны соглашение подписал гендиректор Корпоративного фонда QazExportPromotion при АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» Министерства торговли и интеграции Аман Малгаждаров, с иранской стороны - руководитель Организации портов и морского судоходства провинции Хормозгон - начальник СЭЗ «Порт Шахид-Раджаи» Хоссейн Аббас Нежад.

"Соглашение заключено сроком на 27 лет. Из них 2 года отведены на строительство терминала, последующие 25 лет на эксплуатацию объекта. Ввод терминала в коммерческую эксплуатацию запланирован на третий год реализации проекта", - говорится в сообщении.

Реализация данного проекта станет важным этапом в развитии транспортно-логистического сотрудничества между Казахстаном и Ираном. Создание казахстанского терминала в крупнейшем порту Ирана позволит укрепить транзитный потенциал международного транспортного коридора «Север – Юг», повысить устойчивость логистических маршрутов, а также расширить географию экспорта казахстанской продукции за счёт обеспечения эффективного выхода на рынки стран Персидского залива, Южной и Юго-Восточной Азии, а также Восточной Африки.