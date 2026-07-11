Второе дыхание отрасли

Экономика
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В Казахстане профессиональный праздник работников рыбного хозяйства, включая рыбоводов, инспекторов, ученых-ихтиологов и специалистов по переработке, с 2017 года официально отмечается во второе воскресенье июля. Отрасль стратегически важна, и не случайно в нее в последние годы привлекаются миллиардные инвестиции.

инфографика Натальи Ляликовой

Ежегодно в одной только Атырауской области, где рыбная промышленность выступает одним из приоритетных направлений развития местной экономики, вылавливают более 15 тыс. тонн рыбы. Рыбные деликатесы местных производителей давно известны не только в Казахстане, но и за его пределами.

В последние годы отрасль обретает второе дыхание. Весной нынешнего года в Атырауской области заработал рыбзавод по выращиванию 15 млн штук молоди осетровых и товарной рыбы мощностью 130 тонн в год. Ожидается завершение ряда других инвестицион­ных рыбоводческих проектов в Курмангазинском и Жылыойском районах.

Как сообщил руководитель отдела рыбного хозяйства областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Бекзат Сарсенгалиев, в регионе рыболовным промыслом занимаются 16 предприятий.

– Атырауский осетровый рыбоводный завод имеет отдельный участок для воспроизводства рыбных запасов. В резерве находятся еще 28 участков – 18 на море, три – на реке Жайык и семь – на реке Кигач, что создает базу для дальнейшего расширения производства и появления новых проектов в сфере аквакультуры. В прошлом году по области было выловлено более 15,5 тысячи тонн рыбы. Из этого объема около 10 тысяч тонн переработали, остальное отправили на экспорт в Россию, Азербайджан, Украину, Грузию и Германию, – уточнил руководитель отдела.

По словам Бекзата Сарсенгалиева, в Атырауском регионе в настоящее время действуют шесть рыбоводных хозяйств. Их усилиями в текущем году выращено 405 тонн товарной рыбы, при этом постоянную работу здесь получили 64 человека. На проекты по рыборазведению и переработке из местного бюджета выделено 12,6 млрд тенге. Благодаря поддержке местных властей завершены два проекта по развитию аквакультуры, один пока находится на этапе реализации.

– Кроме того, есть планы по организации еще пяти хозяйств товарного рыбоводства и модернизации одного рыбоперерабатывающего завода в Курмангазинском районе. Их завершение позволит производить до 400 тонн рыбной продукции в год, – отметил Бекзат Сарсенгалиев.

Планомерная работа ведется по сохранению ценных пород осет­ровых. В прошлом году в рамках госзаказа в реку Жайык было выпущено 5 млн мальков осетра. Дополнительно за счет возмещения ущерба природопользователями в водоемы также была направлена рыбная молодь.

К слову, за последние 30 лет Казахстан выпустил в Каспийское море около 180 млн мальков осетровых.

Большая поддержка в развитии рыбной отрасли оказывается со стороны государства. Достаточно сказать, что нынче на развитие аквакультуры региону выделено 83,4 млн тенге, на возмещение инвестиционных зат­рат – 112,5 млн тенге. В настоящее время вносятся изменения в положения управления сельского хозяйства и земельных отношений, готовятся новая бюджетная программа и корректировки действующих программ.

– В целях развития отрасли и сопровождения рыбохозяйственных проектов в пригороде областного центра выделено 100 гектаров земли, докумен­ты полностью оформлены. При проектировании агропромышленной зоны подготовлены техничес­кие условия для создания инфраструктуры как для малых, так и для крупных инвестиционных проектов, – подчерк­нул Бекзат Сарсенгалиев.

В целом Правительством Казах­стана на период с 2026 по 2030 год сформирован пул из 41 инвестиционного проекта с общим объемом инвестиций 60 млрд тенге. Их завершение позволит дополнительно увеличить объе­мы выращивания рыбы и ее переработки.

#рыбное хозяйство #День работников рыбного хозяйства

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