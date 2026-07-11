Второе дыхание отрасли

Ежегодно в одной только Атырауской области, где рыбная промышленность выступает одним из приоритетных направлений развития местной экономики, вылавливают более 15 тыс. тонн рыбы. Рыбные деликатесы местных производителей давно известны не только в Казахстане, но и за его пределами.

В последние годы отрасль обретает второе дыхание. Весной нынешнего года в Атырауской области заработал рыбзавод по выращиванию 15 млн штук молоди осетровых и товарной рыбы мощностью 130 тонн в год. Ожидается завершение ряда других инвестицион­ных рыбоводческих проектов в Курмангазинском и Жылыойском районах.

Как сообщил руководитель отдела рыбного хозяйства областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Бекзат Сарсенгалиев, в регионе рыболовным промыслом занимаются 16 предприятий.

– Атырауский осетровый рыбоводный завод имеет отдельный участок для воспроизводства рыбных запасов. В резерве находятся еще 28 участков – 18 на море, три – на реке Жайык и семь – на реке Кигач, что создает базу для дальнейшего расширения производства и появления новых проектов в сфере аквакультуры. В прошлом году по области было выловлено более 15,5 тысячи тонн рыбы. Из этого объема около 10 тысяч тонн переработали, остальное отправили на экспорт в Россию, Азербайджан, Украину, Грузию и Германию, – уточнил руководитель отдела.

По словам Бекзата Сарсенгалиева, в Атырауском регионе в настоящее время действуют шесть рыбоводных хозяйств. Их усилиями в текущем году выращено 405 тонн товарной рыбы, при этом постоянную работу здесь получили 64 человека. На проекты по рыборазведению и переработке из местного бюджета выделено 12,6 млрд тенге. Благодаря поддержке местных властей завершены два проекта по развитию аквакультуры, один пока находится на этапе реализации.