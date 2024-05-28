Цены на социально значимые продукты продолжают снижаться

фото из архива "КП"

Сразу на 10,4% за неделю по стране подешевела капуста благодаря поставкам нового урожая из Туркестанской области. Продолжается снижение цен на подсолнечное масло (-0,6%), гречневую крупу (-0,4%), куриные яйца категории С1 (-1,4%). В группе «цены в минус» также творог (-0,2%), мясо кур (-0,2%), кефир 2,5% жирнос­ти (-0,4%), соль (-0,1%) и мука пшеничная 1-го сорта (-0,1%). Со стороны Министерства сельского хозяйства были озвучены данные по объемам запасов овощей в стабфондах. Регионам поручено провести работу по заключению форвардных договоров на поставку осеннего урожая на следующее межсезонье. Серик Жумангарин поручил регионам обеспечить стабилизацию цен в течение следующей недели и активизировать поставки свежего урожая в необходимых объемах.