Цифровой криминалистике и кибербезопасности будут обучать в вузах МВД

Новые программы высшего образования планируют внедрить в вузах Министерства внутренних дел Казахстана. Соответствующий проект приказа министра размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 31 июля.
Министерство внутренних дел подготовило поправки в перечень образовательных программ в своих военных, специальных учебных заведениях, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Так, в Алматинской академии Министерства внутренних дел РК имени М. Есбулатова предлагается ввести такие специальности, как:
- IT-криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел (Цифровая криминалистика);
- Обеспечение кибербезопасности;
- Информационные системы и технологии;
- Обеспечение кибербезопасности (научное и педагогическое направление);
- Правоохранительная деятельность.
Академия Национальной гвардии РК:
- Командная тактическая войсковой разведки;
- Командная тактическая военной психологии.
Как указано в пояснительной записке к документу, в связи с получением Академией Нацгвардии лицензии на образовательную деятельность по программе магистратуры введена новая образовательная программа «Воинское обучение и воспитание (научное и педагогическое направление)».
Карагандинская академия МВД имени Б. Бейсенова:
- Национальная безопасность и военное дело;
- Общественная безопасность;
- Правоохранительная деятельность.
Костанайская академия МВД имени Ш. Кабылбаева:
- Национальная безопасность и военное дело;
- Общественная безопасность;
- Правоохранительная деятельность;
- Педагогические науки;
- Педагогика и психология.
Кроме того, Актюбинским юридическим институтом МВД Республики Казахстан имени М. Букенбаева получена лицензия на образовательную деятельность по программе магистратуры. В этой связи введена новая образовательная программа «Правоохранительная деятельность (научное и педагогическое направление)».