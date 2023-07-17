Цифровой криминалистике и кибербезопасности будут обучать в вузах МВД

Новые программы высшего образования планируют внедрить в вузах Министерства внутренних дел Казахстана. Соответствующий проект приказа министра размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 31 июля.

Фото: Kazpravda.kz

Министерство внутренних дел подготовило поправки в перечень образовательных программ в своих военных, специальных учебных заведениях, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, в Алматинской академии Министерства внутренних дел РК имени М. Есбулатова предлагается ввести такие специальности, как:

- IT-криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел (Цифровая криминалистика);

- Обеспечение кибербезопасности;

- Информационные системы и технологии;

- Обеспечение кибербезопасности (научное и педагогическое направление);

- Правоохранительная деятельность.

Академия Национальной гвардии РК:

- Командная тактическая войсковой разведки;

- Командная тактическая военной психологии.

Как указано в пояснительной записке к документу, в связи с получением Академией Нацгвардии лицензии на образовательную деятельность по программе магистратуры введена новая образовательная программа «Воинское обучение и воспитание (научное и педагогическое направление)».

Карагандинская академия МВД имени Б. Бейсенова:

- Национальная безопасность и военное дело;

- Общественная безопасность;

- Правоохранительная деятельность.

Костанайская академия МВД имени Ш. Кабылбаева:

- Национальная безопасность и военное дело;

- Общественная безопасность;

- Правоохранительная деятельность;

- Педагогические науки;

- Педагогика и психология.

Кроме того, Актюбинским юридическим институтом МВД Республики Казахстан имени М. Букенбаева получена лицензия на образовательную деятельность по программе магистратуры. В этой связи введена новая образовательная программа «Правоохранительная деятельность (научное и педагогическое направление)».