Фото: Kazpravda.kz
Общество
ЦИК приостановил процедуру установления соответствия Нуржана Альтаева на пост президента
Диасов Ораз
корреспондент

Центризбирком приостановил процедуру установления соответствия законодательству кандидата на пост президента Нуржана Альтаева. Об этом на заседании заявил глава ЦИК Нурлан Абдиров, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"ЦИК приостанавливает установление соответствия кандидата в президенты РК Нуржана Альтаева требованием, предъявляемым к нему Конституцией и Конституционным законом "О выборах ", - сказал Абдиров.

Член ЦИК РК Шавхат Утемисов сообщил, что 11 октября в Центральную избирательную комиссию РК поступило определение суда района Байконыр города Астана о приостановлении действия протокола общего собрания РОО "Мукалмас" №19 от 6 октября "О выдвижении кандидата в президенты РК".

"На основании вышеизложенных обстоятельств, а также на основании вынесенного определения суда разработан проект протокола о приостановлении установления соответствия кандидата Альтаева Нуржана Бауыржановича», - добавил Шавкат Утемисов.

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