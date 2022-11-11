Цитату Токаева о поддержке территориальной целостности всех государств разъяснил пресс-секретарь

Заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на саммите Организации тюркских государств в Самарканде о поддержке территориальной целостности всех государств и соблюдении Устава ООН сделано в связи с просьбой предоставить Турецкой Республике Северного Кипра статус наблюдателя в ОТГ. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай, передает Kazpravda.kz.

Как отметил Желдибай, от СМИ поступают вопросы относительно сделанного на сегодняшнем саммите Организации тюркских государств в Самарканде заявления президента о поддержке территориальной целостности всех государств и соблюдении Устава ООН.

«В связи с этим хотел бы отметить, что данное заявление глава государства сделал в связи с настоятельной просьбой предоставить Турецкой Республике Северного Кипра статус наблюдателя в Организации тюркских государств.

Казахстан, как неоднократно говорил наш президент, последовательно придерживается Устава ООН и ключевых принципов международного права», – обозначил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, сегодня, 11 ноября, выступая на саммите ОТГ президент РК Касым-Жомарт Токаев, заявил, что «Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН. Это необходимый принцип, который полностью соответствует базовым интересам нашей страны. Поэтому мы будем уделять приоритетное внимание этому принципу».