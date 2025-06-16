На протяжении четырех дней участникам турнира предстояло преодолеть ряд испытаний, максимально приближенных к реальным условиям, характерным для чрезвычайных и критических ситуаций

Фото пресс-службы ДП Жамбылской области

В соревнованиях на переходящий Кубок министра внутренних дел Республики Казахстан среди подразделений специального назначения органов внутренних дел и Национальной гвардии приняли участие 19 команд со всех областей страны, передает корреспондент Kazpravda.kz

Состязания проходили на базе учебно-тренировочного полигона департамента полиции Жамбылской области имени Халық Қаһарманы Газиза Байтасова.

По информации пресс-службы департамента полиции области, полицейские продемонстрировали впечатляющую слаженность действий, профессиональные навыки в точной стрельбе из различных видов оружия, выносливость и высокую морально-психологическую подготовленность. Кроме того, большую роль сыграли быстрая реакция, хорошая физическая подготовка и умение принимать сложные решения в экстремальных условиях.

По итогам напряженных соревновательных дней чемпионами республиканского турнира объявлена команда департамента полиции Жамбылской области. Именно им достался главный приз. На второй строчке таблицы призеров оказались сотрудники столичного департамента полиции. Почетное третье место заняли стражи правопорядка из Улытауской области.

Начальник департамента полиции Жамбылской области Бакытжан Малыбаев выразил благодарность всем участникам соревнований и поздравил с их успешным завершением, отдельно отметил победителей и призеров, а также подчеркнул важность состязаний как для проверки профессиональных навыков, так и для обмена опытом между подразделениями.