Тяжесть познания

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Зарина Москау

У моего сына-школьника порвался учебник по русскому языку. Развалиться книге «помог» младший сын, схватив лежащий рядом предмет и разделив его на части так быстро, как это умеют лишь маленькие дети.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Проведя воспитательную беседу с одним и отобрав потрепанную книжицу у второго, я поняла, что она для дальнейшего использования непригодна. Пришлось ехать в книжный магазин, чтобы купить такую же. Предварительно позвонив и убедившись, что она в наличии, я приехала и попросила мне выдать «Русский язык». Но на вопрос продавца, какого издательства нужен учебник, ответить не смогла. Воспользовалась функцией «звонок другу», то есть мамочке из родительского чата. В итоге был куплен именно тот учебник, по которому учится наша школа.

Вспомнилось свое детство, когда все школы учились по учебникам единого образца. И это было удобно. Настолько, что, переехав даже из другой республики, школьники продолжали учебу по знакомым пособиям. Зато сейчас альтернатив много – как школам, так и учебникам. Последние в школе выдают бесплатно, а от школьника требуется лишь аккуратно использовать книгу и сдать ее в конце учебного года в годном для дальнейшей эксплуатации виде. На этом все хорошее, что связано с учебниками, на мой взгляд, заканчивается.

Потому что если к внешнему виду пособий вопросов нет, то к содержанию, увы, много. Школьная программа нынче непростая даже в простых школах. Она усложнена даже по сравнению с той, что была лет десять назад. Большая часть отведена для самостоятельной работы школьника. Это, конечно, в плюс, хотя все чаще приходится обращаться к репетиторам. И у меня, как и у многих родителей, возникает закономерный вопрос: если в школе не успевают дать знания по программе в полном объеме и приходится прибегать к услугам репетиторов, то зачем нужна такая программа?

Отдельного разговора требует и количество учебников. Например, в третьем классе. Сейчас есть учебники не только по музыке, но и по таким дисциплинам, как «Еңбек», «Бейнелеу» и даже «Цифрлық сауаттылық». С музыкой и трудом все более или менее оправданно. Но для чего нужен целый учебник по цифровой грамотности детям, которые смартфон осваивают раньше, чем букварь? А взглянув на тетрадку сына по этому предмету, я поняла: они переписывают описание компьютера и прочие подобные тексты, польза от которых в младших классах разве что для навыков каллиграфии и тренировки памяти.

При этом носить учебники приходится каждый день, и не очень-то нужные, на мой взгляд, тоже. Они ощутимо утяжеляют портфель школьника. В итоге ребята с нашего двора шагают с огромными рюкзаками за спиной, как будто идут не в школу на четыре часа, а в горы на трое суток со всем необходимым снаряжением.

Кроме того, дети несут еще сумку со второй обувью, без нее тоже нельзя: в школе строгие правила, на входе переобуваются все. А когда по расписанию физкультура, приходится нести две пары обуви: для школы и для спорта, потому что в кроссовках, кроме как на физкультуре, ходить нельзя. Вероятно, это тоже для блага детей! Приученные с младых ногтей носить тяжести, перепи­сывать ненужное, они вырас­тут физически сильными и с потрясающей каллиграфией. А что еще нужно в жизни для успеха?..

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#Образование #школа #школьники #учебники #рюкзак

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