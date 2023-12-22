У подвига нет срока давности

Общественное объединение «Atamnyn Amanaty», созданное 19 мая 2019 года, является единственной организацией в Казахстане, занимающейся системным поис­ком пропавших во время Второй мировой войны казахстанских солдат. На сегодня таковых насчитывается более 271 тысячи человек. За этот период поступило более 8 тыс. заявок на поиск через сайт «Atamnyn Amanaty». Установлены места захоронения и личности свыше 4 000 казахстанских солдат. Останки 16 найденных солдат были доставлены на Родину и похоронены с воинскими почестями.

Миссия «Atamnyn Amanaty» остается неизменной, это содействие сохранению исторической памяти через преемственность поколений путем духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания молодежи, консолидация общих усилий для достижения стратегических целей.

Следует особо подчеркнуть одно из основных направлений деятельности «Atamnyn Amanaty» – международное сотрудничество. Благодаря этому направлению было подписано более 50 соглашений о сотрудничестве, которые успешно реализуются.

Один из последних меморандумов о совместной работе с фондом «Советское поле славы» из Королевства Нидерландов был подписан недавно, 11 сентября 2023 года. По утверждению директора данного фонда Ремко Рейдинга, среди военнопленных концентрационного лагеря Амерс­форт на территории Голландии были и казахи. И он уже доказал свое предположение. С помощью поисковиков «Atamnyn Amanaty» голландцам удалось найти потомков одного из солдат Второй мировой войны – семью Баратовых из города Алматы.

Совместно с Министерством иностранных дел РК (усилиями посольств, военных атташе РК за рубежом) собрана база данных казахстанских воинов, захороненных не только в странах СНГ, но и в европейских государствах. В данном списке порядка 20 тыс.человек, нами уже начата активная работа по поиску их близких и родственников.

В августе 2023 года казахстанский сводный поисковый отряд принял участие в работе десятой юбилейной международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе», которая проходила на территории Барятинского района Калужской области. В ходе экспедиции была установлена Доска памяти воинам 387-й стрелковой дивизии, сформированной в Акмолинске в авгус­те 1941 года. Первый бой дивизия приняла 27 декабря 1941 года под селом Троицкое Ульяновского района. В течение 1942 года она вела оборонительные и наступательные бои, прикрывая калужское и тульское направления. Летом 1942 года попала в окружение и фактически была разгромлена. На момент выхода из окружения 15 августа 1942 года в дивизии из 12 тысяч штыков насчитывалось всего 800 человек.

По данным губернатора края, на территории Калужской области сражались пять казахстанских дивизиий, и мы с местной администрацией договорились продолжить поисковые работы.

В сентябре прошлого года в городе Алматы ОО «Atamnyn Amanaty» организовало и провело международную конференцию на тему: «Ортақ тарих. Ортақ жеңіс. Ортақ көзқарас» («Общая история. Общая победа. Общий взгляд»). Конференция проводилась уже в третий раз и стала диалоговой площадкой для взаимодействия неправительственных организаций и поисковых движений стран СНГ. В ходе встречи состоялось обсуждение особенностей организации архив­ной и полевой поисковой работы на территориях стран – участниц Второй мировой войны, вопросов формирования рекомендаций по взаимодействию поисковых отрядов при передаче найденных останков солдат на Родину и совместной работе по увековечению их памяти, а также организации работы по военно-патриотичес­кому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. В работе форума приняли участие представители государственных органов и поисковых отрядов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, а также ученые, историки, архивисты, музейные работники, ветераны Вооруженных сил.

Своих сторонников «Atamnyn Amanaty» привлекает с помощью различных мероприятий, направленных на сохранение историчес­кой памяти о войне. В августе нынешнего года в столичном Триатлон-парке провели забег в честь 101-й годовщины со дня рождения летчика-штурмовика, дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Талгата Бегельдинова, в котором приняли участие более 1 000 человек – военнослужащие Акмолинского гарнизона МО, Пограничной службы, Национальной гвардии, ветераны Вооруженных сил, профессиональные спортсмены и любители спорта.

Каждое подобное мероприятие мы тщательно продумываем, адаптируем под интересы подрастающего поколения. Еще учитываем, что лучшее воспитание – это личный пример. Поэтому приглашаем ветеранов Вооруженных сил, которые наравне с молодежью бегают марафонскую дистанцию, играют в волейбол и участвуют в других видах состязаний. К примеру, в минувшем ноябре среди колледжей Астаны провели турнир по волейболу в честь Героя Советского Сою­за, Халық Қаһарманы, генерала армии С. Нурмагамбетова. Это одно из первых мероприятий, посвященных столетнему юбилею первого министра обороны Казахстана. Его особенность заключалась в том, что каждая коман­да-участница выступала под именем одного из прославленных казахстанцев, получивших в годы Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза. Таким образом мы постарались приобщить ребят к героическому прошлому нашего народа.

Накануне Дня Победы в селе Тонкерис под Астаной открыли стелу с именами 69 человек. Перед открытием памятника поисковики ОО «Atamnyn Amanaty» провели огромную работу по установлению личностей и мест захоронения ушедших на фронт из данного села. В течение трех суток почти непрерывного поиска установили места захоронения 14 из 69 солдат, которые находятся на территориях Польши, Украины, Беларуси и России. По остальным поиск будет продолжен по мере обновления сайтов ЦАМО новыми документами.

Пользуясь случаем, хочу особо подчеркнуть бескорыстный труд наших волонтеров и поисковиков. Они, не жалея сил и времени, занимаются раскопками как на полях сражений, так и поиском через архивы и различные форумы. Награда за их труд – это слова благодарности и слезы радости прямых потомков, родственников тех солдат, которые вернулись на Родину спустя пусть и 80 лет!

Порой в нашей работе мы сталкиваемся с историями, граничащими с мистикой. Например, житель Кызылординской области Жантас Батырханулы уже отчаялся найти своего деда (родного брата отца). Запросы в военкоматы, архивы не давали результатов. Пока ему не приснился странный сон. «Я шел по лесу. И среди густой травы увидел камень. Это был памятник погибшим солдатам. На нем было указано 7–8 фамилий, среди них фамилия моего деда Айтугана Медельханова. В один момент ниоткуда появился сам дед и сказал мне: «Ищи меня. У тебя получится! Ты найдешь меня, если отыщешь человека по фамилии Зубов», – рассказывает Жантас Батырханулы.

После этого Жантас Батырханулы решил сделать очередную попытку и обратился к нам, в «Atamnyn Amanaty». Было известно, что казахстанец Айтуган Медельханов погиб в ноябре 1941 года под Ленинградом. Его внук сообщил нашим поисковикам и подсказку из сна с надеждой, что это поможет. Заявкой занималась волонтер Айгуль Айтова. Она подняла списки погибших под Ленинградом, среди них был и список павших в городе Колпино. И как ни удивительно, нашелся тот самый Зубов, а потом… и кызылординец Айтуган Медельханов. Получив долгожданную новость, Жантас-аға сразу же съездил и почтил память своего предка в Ленинградскую область. Повез на братскую могилу горсть его родной земли. Вот такая вот история…