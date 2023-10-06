У воспитателя детсада в Петропавловске обнаружили туберкулез

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У сотрудника детского сада «Балдаурен» города Петропавловска выявлен туберкулез, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на управление образования СКО.

Сообщается, что для проведения служебного расследования создана комиссия.

По предварительным данным, случай выявлен в рамках ежегодного профосмотра, воспитатель отстранен от работы на основании листа временной нетрудоспособности.

«Сотрудники центра дезинфекции по Северо-Казахстанской области провели дезобработку всех помещений. Обработка проводилась в 2 этапа: во время «тихого часа» были обработаны бассейн, игровые комнаты, коридоры, после 19:00 проводилась обработка всех остальных помещений детского сада», – рассказали в управлении.

Там сообщили, что с понедельника приступят к обследованию всех сотрудников – от техперсонала до педагогического. Контактным детям будет сделана проба Манту.

По итогам служебного расследования будет дана дополнительная информация. Вопрос находится на контроле управления образования, добавили в пресс-службе ведомстсва.

Ранее сообщалось, что за последние 5 лет заболеваемость туберкулезом в Казахстане снизилась вдвое.